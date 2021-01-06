美國國務院5日晚間突然高調宣布，政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）將與我國外交部與國防部官員在美東時間6日晚間6:30（台北時間7日上午7:30）舉行「政治軍事對話」，針對台海兩岸政軍情勢、台美安全防衛合作、國防自主，以及對台軍售等議題交換意見。

首先，美台「政治軍事對話」除去年因新冠疫情而延至今年1月初之外，幾乎年年舉行，為何國務院今年要特別高調呢？主要是美國總統川普即將走入歷史，這也是他任內最後一次利用美台政經對話打「台灣牌」來刺激大陸。1月20日拜登就職美國總統後，應該不太可能再用美台政軍對話打台灣牌。就算對話持續，也會相對低調。

另一個原因，就是國務院奉川普總統或國務卿蓬佩奧之命，透過高調宣布美台政軍對話，以達到留下美台政軍合作無間「政治遺產」的目的。

更重要的是，古柏可以透過他在這次政軍對話發表重要談話的機會，凸顯「美台政軍對話」的重要性，以讓拜登新政府繼續召開這項對話。

其次，台美「政治軍事對話」在我國這邊一向由外交部主導，國防部派官員參加，美方的對口單位則是國務院政軍局。該項對話層級雖然不高，但卻非常重要。2019年12月19日下午2:00，古柏在華府「2049計畫」智庫會見我國參謀總長李喜明，密談美台軍事合作以及美助台提高國防自主等機敏議題。

外交部長吳釗燮雖曾在2020年9月20日接受美國公共廣播電台（PBR)訪問時表示，美國不會在中國大陸武力犯台期間派兵馳援我國，但2019年底卸任的國防部助理部長薛瑞福，在2020年吳部長發表前述談話後表示，認為美國不會為台灣而戰是「賭很大」。

2020年底美國國會通過《台灣保證法》，建議美國政府提升台灣不對稱作戰能力與對台軍售常態化，這次美台政軍對話應會就這些議題展開討論，以進一步促進台海兩岸的和平穩定。

最後也是最重要的是，美台「政治經濟對話」向來是政治意義大於軍事意義。2019年8月，古柏曾與我國駐美代表高碩泰舉行美台政軍對話。事後，古柏在推特發文承認此事，但卻對會議內容細節諱莫如深，沒有透露任何訊息。

這次，我國駐美代表蕭美琴在受訪時也說，沒有更進一步訊息可以透露。美台雙方都不願透露政軍對話細節，正顯示美台政軍雙方是針對近一年來大陸機艦多次繞台、頻繁軍演、電偵機多次闖入我方西南空域等的政治與戰略意涵，以及大陸攻台準備情況，甚至是否有武統時間表。

美台「政治軍事對話」雖然年年舉行，但這些急迫的軍政要務，才是台美雙方在這次政軍對話中要討論的真正重點。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）