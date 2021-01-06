國民黨青年部公布去年臉書社群排行榜，前3名依序為總統蔡英文、前高雄市長韓國瑜及衛福部長陳時中，國民黨在前10名仍有前總統馬英九、台北市議員羅智強及黨主席江啟臣；總括來說，前10名中仍敗給民進黨加總的5個人，不僅凸顯國民黨網路的總體戰力不夠，更凸顯網路戰將不足，若無法找到因應之法，國民黨在網路版圖上將愈形萎縮。

馬英九、江啟臣、羅智強各項指數加總仍不及韓國瑜，確有脈絡可循；畢竟2018年韓國瑜掀起韓流，去年選總統，其後又歷經罷免，是新聞議題中心，網路聲量當然高，就算被罷免淡出政壇，偶爾發文仍有數萬點讚，餘韻猶存，無怪乎各項選舉民調，調查單位多會將他列入。

而韓猶抱琵琶半遮面的態度，更會予外界認為其仍想徐圖後進。而挾著卸任總統餘威的馬英九近期常重炮抨擊蔡政府施政，民進黨人也多會「圍馬救蔡蘇」，馬亦會反手回應，聲量當然能夠維持。

第8名的羅智強應算是國民黨中壯派最有戰力者，畢竟有百萬粉絲，所以不僅每天多篇發文，火力極猛，又透過街頭宣講、公車廣告及網路節目經營，不斷和粉絲互動，強化黏著度，對其政治能量及聲量當然有明顯助益。黨主席江啟臣在立院針對萊豬議題不斷進行杯葛抗爭，除強化國民黨強力監督的在野黨定位外，也累積競逐黨主席連任的籌碼，擠進前10名當然不意外。

但問題是有心競逐2024年總統及明年台北市長的朱立倫及蔣萬安在網路的聲量上並不顯著，蔣在黨內列居第6，朱則位居第10，甚至輸給立委陳玉珍，原因再清楚不過了；兩人社群PO文的批判力道不足是關鍵原因，畢竟若有企圖心競逐更高職位，應先讓選民感受到能辯敢衝的氣魄，才能拓粉及強化黏著度。

蔣雖會在寒流來襲時提醒選民保暖，就算是凸顯關心，但政治人物都這樣做的時候，哪有區隔性？遑論要瞭解天氣脈動時，看氣象專家的粉專或許更能滿足需求；朱常會PO些文青式的校園點滴，不痛不癢，還不如我臉書上的校園活動來得精彩時，又有多少人會感動？會覺得朱是未來雄才大略的英主？

民眾當然清楚，朱、蔣二人想藉這種四平八穩的社群操作擴張基本盤、期待藍綠通吃，但問題是台灣非藍即綠的對峙社會中，都想討好兩方最後只會落個一場空；不是說就非得順著選民「重鹹」的胃口去討好，而是亂世中大家喜歡看到霸氣的梟雄，能言人所不敢言，且批判得有理有節並一以貫之，如此才能建構未來領袖的格局與氣度。

至於國民黨整體社群戰略則應建構一個黨中央、立院黨團、立委、智庫、縣市議會黨團的戰略大平台，除盍各言爾志、展現個人特質魅力的分進策略外，更要在大平台上建構一個攻擊主軸，讓各組織能從四面八方貫徹主軸，才能將相關訊息傳遞至「神經末梢」，發揮合擊綜效、主導網路脈動。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）