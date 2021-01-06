行政院長蘇貞昌說萊劑強制標示恐被視為歧視，將引貿易報復；羅秉成政委說中央已經訂立萊豬的統一法規，對於宣布零檢出的地方食安自治條例「原訂者函告無效，新訂者不予核定」，還警告地方公務員不要查緝處罰，以免受懲戒。農委會主委陳吉仲則是要求林務局、水保局同仁要去推銷台灣豬標章。衛福部長陳時中則是提供台灣豬貼紙下載，各地方政府則是推出自己的好豬貼紙。

一時之間，豬肉攤前琳瑯滿目，讓全民無所適從，所以有「萊勢洶洶、萊者不善、萊者不拒、飛萊橫禍、蜂擁而萊、呼之即萊、嗟萊之食、突如其萊、迎萊送往、天外飛萊，明萊暗往、禮尚往萊、你萊我往」等諸多網路創意用語。

首先，要求標示萊劑，是否真的如蘇貞昌所言違反WTO「不歧視」原則？實際上WTO允許的非關稅貿易措施（NTB）中包含「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施」（SPS），該措施為國際間通行之重要規範，其目的在於避免或減少各國因國際動植物及其產品貿易造成外來重大疫病與有害生物之入侵及蔓延，以維護其國境內國民及動植物生命健康及自然生態環境。所以各國可以採行不同之檢疫措施，何來歧視之說？蘇貞昌是律師，照理應該了解這些規定，之所以要搬出WTO「不歧視」原則，就是欺騙人民。

再來，根據大法官會議解釋738號，為了保障人民健康之公眾利益，地方自治條例本來就可以制定比中央更嚴格之標準，羅秉成當過律師，應該也知道，但是為了捍衛萊豬，不惜恫嚇基層公務員。

至於農委會就更好笑了，陳吉仲明知96年已經通過《農產品生產及驗證管理法》，有所謂的「生產履歷」，在107年「農產品標章管理辦法」也出爐，要求發給農產品標章有一定程序，現在為了衝標章的量，就從簡要求根本不知如何辦理驗證的水保局公務員當貼紙推銷員，可是台灣豬標章根本未依《商標法》註冊登記，政府帶頭違法，卻拿講實話的中央畜產會王忠恕開刀，凸顯陳吉仲的專業有待加強。

不甘示弱的衛福部為了討好要拍美國馬屁的蔡政府，竟然想出可以用自主管理方式推出萊豬標示，而地方也因為要求無萊劑檢出，所以也自我推出貼紙，所以一時張飛打岳飛，貼紙滿天飛，這個「萊豬之亂」讓消費者和業者被搞得霧煞煞。難怪有人說今年起信回教，不吃豬肉，還可以娶4個老婆。

也罷，反正蔡英文已經鐵了心就要硬幹到底，不管台灣輸美輪胎關稅最高，又被列入外匯操縱觀察名單，到現在連疫苗也不給，遑論簽署任何協議，國際地位究竟提高在哪裡都看不到。

反而是鄰近的大陸優先要給台商打疫苗，還被陸委會笑稱不要當白老鼠，反正中天也關了，萊豬也萊了，817們大家洗洗睡，就「既萊之，則安之」吧！

（作者為律師）