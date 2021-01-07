嗣後數年，楊鵬多方打聽，才弄清楚事情的原委。原來南京撤退以後，徐禧奉重慶國民政府命令，重建南京游擊組織。到南京對岸六合，訪問楊鵬父親，並在楊家建立無線電台和活動中心。經由楊父引介瓜埠以外鄉鎮各個自衛團隊參加，成立南京行動總隊。這時候總人數大概為一百五十到二百人左右。武器皆係國軍在南京失守渡江逃亡時留下的，所以多於人數。

不久，有王錫三者，原為南京下關一帶的青幫頭頭，率領手下流氓數十人逃到瓜埠。向總隊長徐禧自薦，可以利用幫會發展勢力範圍。徐禧原係下關自衛隊隊長，知道王手下皆亡命之徒，囑王以其青幫輩分，招納各地的幫會分子數百人，參加行動總隊，並委以副總隊長職位，分別在各地成立支隊及大隊番號。徐禧本人則遊走於南京外圍各縣市鄉鎮，聯絡其他部隊。於是王逐漸成為六合游擊部隊實際掌權的副總隊長。

南京撤守後，日軍的下一個目標為攻打武漢。由於戰線拉長，南京駐軍減少，較少出城騷擾。城外各地游擊隊受武器限制，亦無能力攻打南京，因而形成對峙相安的局面。游擊隊外無大患，內部卻逐漸腐化。王錫三流氓出身，手握軍權，開始作威作福，魚肉鄉民，敲詐勒索，橫行霸道。富家子弟為保平安，投入王之幫會，獻上大禮，稱徒稱孫。貧窮人家，借債拜他的徒弟為徒，於是到處為青幫子孫，相遇以手勢暗號表示同門兄弟。有事可大事化小，小事化無。其他非徒非孫之民家，則為魚肉，苛捐雜稅，綁架勒索，聽憑宰割。整個日軍占領區除了大城市外，幾乎都是無政府狀態，游擊隊控制一切，實質上是流氓橫行的世界。幫會就是政府，流氓就是幹部。

▲黑幫奪權

對於圍困日軍不敢出城擾民，游擊隊的確發揮了抵制和保衛的作用，然而，在非日軍實際占領區，「中國人欺負中國人」的惡性表現得更為醜惡。廣大的善良百姓，前門躲得了虎，後門卻阻不了狼，王錫三就是主持這樣局面的土皇帝、小軍閥。他同時也是鴉片的總批發，任何人購買，必須經過他的管道，私下經營者則要「依法逮捕坐牢」。鴉片變成公營，價錢隨他制定，菸民明知剝削，卻也無可奈何。

楊鵬父親原為地方仕紳，雖孚民望，但不諳武事，手下部隊，一向由副手劉叔叔帶領。自王錫三擔任副總隊長以後，以小事大，彼此貌合神離。楊父認為自己是最早籌建南京行動總隊的元老，而王錫三卻認為自己是總隊的實際領導，遍布南京城內外各縣市的幫會首領，可以顛倒黑白操縱是非的流氓頭。他在當地一呼百諾，無人敢予反抗。他手下多的是不知天高地厚的亡命之徒，為了提高自己的威望，那兩三年中採取恐怖政策，凡有不服者，皆于暗殺。

楊父眼見這種局面一步步惡化，為了明哲保身，只好將他自己帶領多年的武裝，由劉叔叔帶領，歸入王錫三的統御。他自己則秘密接受了另一項抗日救國的任務。有一天，父親把楊鵬叫到面前，神秘地拿出一張委任狀，是南京行動隊的上級機構「忠義救國軍」委任他為蘇北交通站的站長，要楊鵬不可對任何人透露一個字。楊父接任後做些什麼事和怎麼做，楊鵬一概不知。但後來楊鵬知道這件事與他父親被王錫三暗殺直接關連。

楊鵬的祖父迷信風水，曾經在距瓜埠五里外的龍袍鄉買下兩座小山。此山自瓜埠延伸到龍袍鄉，形似一條大龍，鄉下人傳說：多年之前，天神下凡，斬了一條大龍，故山是血紅色。掀起表面，非石非土，而是紅沙。鄉下人用此紅沙醃鴨蛋，蛋黃鮮紅而多油質。

不料民國二十四年間有商人來瓜埠找楊父，說要大量採購此處的紅沙，用船水運到無錫、上海、常州的機器製造廠，用以鑄造模型。楊父因此成立公司，招聘數十位工人，用炸藥炸成大塊，再用人工敲成小塊，用推車拉車運送上船，由長江駛入無錫上海，發展出夢想不到的財源。楊父也因此在當地成為仕紳和小康之家。

民國二十六年，戰爭從上海打到南京，這一行業完全停頓。到二十八年，戰局已遠離京滬，沿京滬鐵路的工業逐漸復甦。楊父親赴無錫招商，又恢復開工運送，生意日見興隆。楊父經濟好轉，把日軍炸毀的瓜埠房屋重新建造，並在長江邊買了一百畝田。

王錫三對百姓苛捐雜稅，綁架勒索，壟斷鴉片買賣圖利，仍意猶未盡。見楊父開採紅沙運出賺錢，大為眼紅，竟然派人向工人和船隻要碼頭費，又指示手下霸占另一個山頭，招工開砂，強令無錫客商要向他購買全年所需量的四分之三。楊父自無錫返回以後獲悉，親自赴王處，找他理論，王拒不見，事成僵局。

楊父遇害後，王錫三就明目張膽地接下開採販售紅沙的事業。這是楊父被害的關鍵所在。王錫三利令智昏，竟然下了毒手，結果被徐禧一一查出，三槍斃命，還了血債。徐禧槍斃王錫三之後，知道王在六合的徒子徒孫，必然設法報仇，於是避走他地，從此不知下落。南京行動總隊群龍無首，紛紛自立山頭，恢復到以往各地的自衛團隊。由於他們仍是當地的居民，故騷擾百姓的情事較王錫三領導時期反而少得多。

民國三十四年八月，日寇投降。十月，重慶當局調楊鵬從南京飛到重慶，接受軍統局高級幹部訓練班受訓。在那裡得知，徐禧失敗後調到重慶，受審被關於牢裡已經多年，仍未釋放，按規定不能探視。直到民國三十八年，楊鵬隨軍投向台灣，途中因颱風避於廈門，從牆上布告得知，當地警備司令部稽查處處長管容德（徐禧之真名）具名領銜。

往事立現心頭，情緒激動，立以電話通聯，自報姓名身世，徐亦頗為激動，立即約當晚赴其公館餐聚。夫婦在大門相迎，坐定之後，徐首先開口，道及楊父被害和被他發現後，誘王到江邊裁處等等經過，情節和小舅舅當年在南京所述完全吻合。

他的太太穩重敦厚慈祥，楊鵬仍叫他乾媽，她亦稱楊鵬孩子。她補充敘述當年往事，使楊鵬對父親遇害之事有更多的了解。小舅舅當年所告，心中尚未能確信的所有疑惑，也一掃而空。楊鵬跪下感謝徐夫婦，為他報了殺父之仇，乾媽眼中含有淚水，扶楊鵬起身，宛如楊鵬的母親。

告別後楊鵬感到「人世之間，仍有溫暖，仍有道義。多少年沉澱於內心中的憤恨之氣，隨著出門後迎面吹來的海風，飄向天空」。

●勇於內鬥

徐禧在廈門對他說：「我那時如果不槍斃王錫三，那下一個被暗殺的對象就是我。」楊鵬見證父親遭同事暗殺的慘劇，以及自己在台灣幾十年經歷的觀察與體會，他發現我們這個號稱五千年歷史的東方巨龍，血液裡確實含有「怯於外侮，勇於內鬥」的壞基因，與龍的形象完全不符。

（待續）