我國第11次全國科學技術會議於2020年12月23日閉幕，此次大會以「創新、包容、永續」為台灣2030願景，以確保人才供應等四大議題為討論主軸，並達成四項共識：落實國家的人才培育、基礎科研、經濟發展及安居家園；2021～2024「國家科學技術發展計畫」將據此訂定，以實現台灣2030願景。

人才是一切之本，國家沒有可用之才，發展必有限；本次全科會以「確保人才供應」為首要議題，顯示國家現已嚴重人才短缺，人才議題是每四年全科會都談的問題，可惜都缺乏根本解決之道；社會是競爭的，有競爭就有淘汰，我們的教育若是沒有淘汰，學生在沒有競爭與淘汰環境下成長，在校時很快樂，離校後就很悲慘，只會抱怨與逃避；及早使學生們認知離校後社會真相，是學校的責任；此時正是政府加速處理大學退場，重建競爭與淘汰教育環境的關鍵時刻，這是「確保人才供應」的第一步。

1996年至1998年教育部長吳京提出「三條國道」構想，進行教育改革，其中「第二國道」政策，影響甚巨，不僅廣設大學，並將技職專科升格為科技大學；依據教育部「大專校院概況統計」大專院校名錄資料，1995年大專院校共有134所（大學25、院校36、專科73），2019年大專院校共有152所（大學126、院校14、專科12）；大專院校增加18所，但大學由25所增至126所，院校由36所減至14所，專科由73所減至12所；專科的大幅減少導致產業實作技術人才短缺，而大學暴增五倍以上，又因出生率太低，導致許多私立大學招生不足三分之一以上，2020年已有六所退場，預估2025年有十所，2028年有50所，將有逾萬名教師和6,000名教職員失業。

業界人士常抱怨，學校畢業生的「質」與「量」不符合業界所需，學校的師資、課程、教學、實習等追不上產業變遷；且認為這是教育部及大專院校欠缺完備教育政策所致，社會大眾也誤認為人才培育是單方面政府的責任！這種錯誤觀念，也正是人才培育，無法符合業界需求的主因；若社會大眾，能參考、借鏡德國技職教育制度，就會體認這個觀點。

「企業社會責任（CSR）」指出：企業不只是獲利的工具，更是負責任的社會公民；CSR其實不是新概念，在傳統上，中國有「儒商」、西方有「企業慈善家」，可見CSR出現前，企業回饋社會就已存在；企業不是只替股東創造最大的利益，還要兼顧所有利害關係人的權益，從企業內到外，包括員工、客戶、供應商、消費者、社區、國家、與自然環境等。

CSR的實踐首要是價值創造，價值創造係突破環境、鏈結社會資源去創新；創新之源在人才，需要長期累聚、開發、應用及永續發展人力資源才能實踐；培育人才貴在各界共同參與攜手實踐，而非等待，坐享其成；也只有各界共同攜手培育的人才，企業才會惜才、愛才、用才；人才需求端的業界，若不能共襄盛舉，政府、學校單方面人才教育政策將是事倍功半。

人才培育的效益多為企業所享有，行政院日前通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案，現尚於立法院審議中，政府期待透過制度創新與法規鬆綁，鼓勵業界協力出資，共同培育國家重點領域所需人才；不幸附加價值率超過50％的半導體產業，募資情況不甚理想，倘若半導體產業都如此困難，實難期待其他重點領域能夠順利推展，此應與業界普遍認為人才培育是政府單方面的責任，不是CSR要做的事務有關。

人才短缺，只是台灣教育問題冰山的一角，我們最擔心的是，目前台灣教育出來的學生，有否敬業道德？學習是否踏實？有否自省能力？目前國民義務教育是沒有留級生的，學生小學至高中12年的學習情境：生活教育，在家時家長不會教、在校時老師不敢教，結果是基本行為品德、社會同理心、國家社會家庭責任心等，幾乎皆與社會認知脫節。更常聽到的是，當學生進入大專院校後，招生不足學校，是沒有淘汰的，因為學生得罪不得，教授配合取悅學生。如此教育環境，業界還能視而不見嗎？人才培育貴在各界共同參與，此時是企業跳出來與政府共同攜手實踐的時候。

國內大專院校退場包含院校自行申請停辦與教育部勒令退場兩種，但若期望他們自行解決退場問題，無異緣木求魚，此時需要有膽識的政府，處理大學退場，因此政府應及早規劃成立「行政院大學退場處理委員會」，邀請在台及回台有成企業、積極參與退場大學處理，首要法規鬆綁，立法保障與兼顧所有參與利害關係人權益，產業才能發揮「企業社會責任」精神，成為負責任的社會公民，此事已很急迫，應以「五年內達成60所大學退場」為總目標。