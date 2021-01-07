趕在2020年結束前，中國分別與亞太及歐盟國家簽訂及達成了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及《中歐投資協定》（CAI）的協商，這些大手筆，很容易讓人聯想到亞歐一體化的前景，甚至再往前看，一個有別於英國模式與美國模式的中國版全球化前進。

近代的全球化始於英國，美國繼之，但兩個模式存在著基本的不同。

先看英國。英國的全球化一靠帝國主義、二靠殖民主義，手段則由軟、硬兩種實力，分別是貿易與軍事。大約用了一整個19世紀，把英國所轄土地擴張到最大的時候（1920年代）的3400萬平方公里，全球的1/4，號稱日不落國。進入20世紀後，盛極而衰，國際地位逐漸被美國取代； 1982年遠征南半球與阿根廷的福克蘭之戰應是迴光返照；1997年香港回歸中國，為英國殖民畫下了句點，也為英國版的全球化落下了帷幕。

美國GDP在1890年代超過英國後，進入21世紀正式快速崛起。美國為現實所限不能翻版殖民主義，改走霸權主義，手段則更為多樣：一、透過1944年的布雷敦森林市體制，建構了全面推動全球化的3個組織（WTO、IMF及世界銀行）、主導確定全球化遊戲規則，並確定美元作為國際貨幣的角色，日後更讓美元與黃金脫鉤，享有全球唯一獨占性的印鈔權，是謂「虛實力」；二、以全球最大軍事力量，部署全球，是謂「硬實力」；三、以CIA等全球最大情報及顛覆組織，部署全球，是謂「陰實力」；另外還有「軟實力」，包括英語、好萊塢、美式價值觀及掌控國際話語權的強勢媒體。憑藉此四大實力，美國以一整個20世紀打造了美式帝國，也完成了美國版的全球化。

一如英國，在如日中天時，後繼者美國崛起；美國也是在20世紀末如日中天時，後繼者中國崛起。中國在走過了近代史的發展低潮後，終於在1979年決定「易軌」，從閉關鎖國走向改革開放，跨出了中國版全球化的第一步；一進入21世紀，2001年加入WTO，是中國與全球化的「接軌」，也是中國版全球化的第二步；又20年， 2020年，中國與亞太14個國家簽訂RCEP，與歐盟27個國家完成《中歐投資協定》談判，是中國版全球化的第三步，也相當於中國與全球化開始「合軌」了。

與英國模式與美國模式的全球化不同，中國版的全球化既不走帝國主義、殖民主義，也不走霸權主義，走的是王道主義，王道主義的全球化有三個特色：

一、全球化的核心理念是「人類命運共同體」；二、手段上基本排斥硬實力、陰實力、虛實力，更多地憑藉貿易、投資、基礎建設與文化交流；三、地緣經濟與地緣政治發展強調由近而遠，循序漸進。例如先與港、澳、台簽訂CEPA或ECFA，接著與東南亞10國建構10加1並在此基礎上發展成10加3及RCEP；與此同時，推進《中歐投資協定》，就亞歐大陸而言，可預見已有8個成員及16國正在排隊遞交申請加入的「上海合作組織」會是下一個突破點，往更遠看，則是在納入了非洲後的「世界島」C

世道輪替，與時俱進，全球化亦然。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）