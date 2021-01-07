孫中山是兩岸中國人共同的最大交集。在台灣，我們稱他為國父；在大陸，則喚他老人家為革命先行者。質言之，孫中山作為是兩岸最大公約數，一點也不為過譽之論。

為了解決長期以來兩岸對峙的態勢，尋求中國人最大的利益，不斷有人提出各種論理與解決的方法。其中，台灣最為著名的評論家黃年先生，所提「大屋頂中國」是最廣為台灣社會討論的觀點。分析黃先生的理論，約有幾點：一，一中原則，即兩岸同屬一個中國；二，反對任何形式的台獨；三，台灣是中國的一部分；四，由台灣是中國的一部分，轉換成中華民國也是中國的一部分，所以建搆了「大屋頂中國兩制」，這個潛台詞意指現行大陸與台灣的生活制度，或是中華人民共和國與中華民國，因此有人批評黃年是為華獨。

不過黃先生雖有大屋頂論理，但一直缺乏具體內容。為此，他於日前特別為文——「兩岸僵局是辛亥革命遺留」一篇，內文洋洋灑灑數千字，最後的重點是建議大陸方面，可以慎重思考回歸孫中山的三民主義，因為它曾經也是毛主席所認同的主義。

美哉斯言，姑且不論黃先生大文的內容某些可質疑之處，但大原則再度把國人塵封已久的孫總理和其建國理念，再度抖落塵埃呈現於國人之前，並呼籲陸方珍視全體中國人共享的偉大建國藍本，吾人絕對舉雙手贊成。但仔細拜讀黃先生的大作，吾人有幾點不得不言，以就教社會大眾：

首先，最近以來，在中共的治理之外，已經讓八億中國人脫貧。雖然距離孫中山的富強中國尚有一段距離，不過現階段半數以上的中國人不但進入小康社會，並且普遍感受到幸福感。這不就是孫中山治國思想所追求的目標？中國人強調大德不踰閑，小德出入可矣！我們必須以大原則看待中國大陸改革開放以來的成就，豈能還停留在20世紀60年代的中國思維？

其次，我們肯定孫中山的治國理念，但必須與時俱進，並把孫總理的思想，視為是有機的生命體，不斷豐富與調整其內涵，讓中山思想能適合21世紀的中國人的生存與發展。豈可墨守成規，抱殘守缺，質言之，孫總理的某些理論可以解釋20世紀的中國，但不適用於21世紀的中國治理。我們必須承認理論是死的，人是活的，唯有因時因地而制宜，亦即只要能符合孫總理追求中國富強的精神，必須賦予新的詮釋，以追求中國人的最大生存法則，這方是孫中山最忠實的追隨者。

復次，我們必須放下自以為是的「民主傲慢」，高高在上的態度，把西方民主當作「宗教」膜拜，並且任意指點大陸江山，提出所謂「由『為人民服務』向『天下為公』移動。」這種似是而非的論點。

最後，我們要提醒國人，基於同為中國人的立場，台灣必須把大陸人民視為是自己的同胞。對於這幾十年來，大陸在社會與經濟上的成就，我們必須抱持著與有榮焉之感。唯有如此休戚與共的生命共同體，再加上兩岸人民共同實現孫中山的建國理論與精神，才是21世紀所有海內外的中國人安身立命的硬道理！

（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）