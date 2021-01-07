筵席中，聊起了當前的兩岸關係與統獨問題。一位資深的學者感慨地說道：大陸不了解台灣，了解台灣的，做不了決策，能做決策的，又不了解台灣。

管理14億中國人的事務，不是小事兒，比起管理2300萬人的台灣事務，大陸事務，更為複雜，身為世界第二大經濟體，面對美國的霸權威嚇和西方國家的偏見歧視，大陸的執政當局，要操心煩惱的事兒，多著呢！以前，台灣問題不在中國決策的緊急時程表上；香港回歸，有機會實踐一國兩制時，鄧小平將一國兩制的時程定在了50年，私心期盼著兩岸統一問題留待下一代解決。只不過，民進黨上台後，美國與台獨聯手，謀「我」日亟，統一問題倏忽提前上了時程表。哪裡是大陸不了解台灣呢？

從戒急用忍、96年飛彈危機到陳水扁執政8年期間，北京確實不夠了解台灣。其中，關鍵因素在於兩岸半通不通，大陸官員對台的理解，多半間接來自於赴陸投資設廠的台商，認識台商多者，即為「知台派」。由於兩岸媒體並未全面雙向交流，大陸方面准許少數台媒駐紮北京上海、有限度地進行採訪，台灣方面僅准許新華社與中新社派員駐台，重重限制，且將對岸黨媒記者視為間諜，遑論自由採訪。媒體不交流又沒報導，民間又如何了解台灣呢？

當時，大陸民間對台灣的一知半解，很重要的管道居然是KTV裡面台灣出版的伴唱帶！至於台灣民眾對大陸的理解，則是來自於媒體猶抱琵琶半遮面的報導，所謂半遮面，即使報憂遠多於報喜，影響所及，直到2008年北京舉辦奧運電視大幅轉播前，無知台人，甚至還以為中國大陸仍停留在「一窮二白」的階段呢！

台灣對大陸又有多了解呢？台灣的決策者對大陸又有多了解呢？大陸最核心的決策者，雖然不曾踏上過台灣的土地，但是，黨的決策核心幕僚，來台參訪、從事短期研究的，可比台灣決策官員赴大陸走馬看花地多得多了！NCC成立後，大陸的電視頻道不能在台落地播送，相對地，國台辦的辦公室永遠有一批人在觀看台灣的電視，進行分析。究竟是誰不了解誰呢？

兩岸官方與民眾如何才能彼此了解，以至於心靈契合呢？無他，交流而已矣！，兩岸的互不理解有賴於更多的交流，越多的交流，兩岸越能產生中華民族與文化的認同，也越能產生一家親的「似曾相識感」。2008年馬政府掌權後，兩岸白手套式的交流，轉向無「套」交流，台灣偏鄉農漁產業也因此而能進入兩岸產業鏈，兩岸和平紅利大幅成長。而在互聯網的「推波助瀾」下，兩岸年輕人藉著網路共通語言，彼此追劇、追星、旅遊、學術研究、就業、創業、交友、通婚，也飛躍成長。大陸網民「台灣最美的風景是人」的感觸，不就是那時傳出的嗎？

然而，這樣的兩岸交流成果，正是民進黨和台獨份子所畏懼的！兩岸如因頻繁交流而互相了解、互相體諒、甚至水乳交融，那台獨還有明天嗎？民進黨還有區隔國民黨的政治議題可供操作嗎？不是大陸不了解台灣，是國民黨不用心了解大陸、也不曾費心制訂兩岸政策，爭功諉過，自亂陣腳，把好不容易得到的「九二共識」與和平紅利給斷送掉了！

民進黨未必了解大陸，但是，民進黨深知唯有截斷兩岸交流，汙名化國共兩黨和大陸改革開放以來的成績，台獨才有機會。民進黨深知「敵人的敵人，是最好的朋友」，對外策略親美仇中，對內則處處模仿國民黨黨國威權的作為，重回不接觸、不談判、不妥協三不政策，割斷兩岸交流和殘存的文化血脈！

也因此，民進黨蠻橫關中天，準備黑手插管網路，放任綠媒名嘴胡扯三峽大壩即將崩潰、吐槽大陸都是土房、不買澳洲煤炭造成全面限電、經濟即將大崩潰等等，都不足為奇！因為，媒體和網路是兩岸相互了解的最重要管道，掐住了媒體和網路，人民就如同黑夜裡的瞎子，只能任由執政者夥著媒體帶著瞎闖，也就根本無法交流了！

明知而故作無知，是無恥。政客與媒體無恥，以天下蒼生為芻狗，又如何能說對岸不解台灣呢？

（作者為作家）