近來為了萊豬進口議題，執政的民進黨可說是殺氣騰騰，行政院不但聲稱擁有食品衛生的專屬立法權，所以地方政府管制萊豬的立法均屬違憲，甚至還揚言要懲處執行自治條例的地方政府公務員。

說來好笑，網友立刻找出8年前蘇貞昌院長的臉書，發現蘇院長當時信誓旦旦，強調地方政府有權立法對美牛進行更嚴格的管制。不知何以蘇院長「時空穿越打臉」自己？

撇開政治人物前後不一、欠缺誠信的爭議，回到法律面，本案其實有幾點值得探討：一、食品衛生是中央的專屬立法權嗎？二、食品衛生是否為地方的自治事項？三、在中央已經立法，或透過法規命令放寬管制標準的情況下，地方可否訂定較嚴格的管制標準？四、相關的爭議，在我國現行法制下，有何解決機制？

針對以上幾個問題，先簡單回答如下，再逐一說明：一、依據憲法第108條第1項第18款，公共衛生屬於中央立法並執行，或交由地方執行之事項。二、依據憲法增修條文第9條第1項、《地方制度法》第18條第9款第1目及第19條第9款第1目，直轄市以及縣（市）之衛生管理，屬於地方的自治事項。三、依據憲法第108條第2項以及司法院釋字第738號解釋之意旨，地方基於自治權限，得制定比中央更嚴格之衛生法規。四、依據《地方制度法》第75條第8項，地方政府得聲請司法院解釋，在司法院解釋前，中央不得撤銷、變更、廢止或停止地方法規之執行。

針對第一點，憲法第108條第1項第18款明文規定：「左列事項，由中央立法並執行之，或交由省縣執行之：十八 公共衛生。」故可知，針對食品衛生此一事項，憲法業已授權中央立法並執行，或授權地方政府執行。但必須說明的是，此並非授與中央「專屬立法權」，亦即憲法並沒有排除地方立法的權限，此參考同條第二項條文規定（前項各款，省於不牴觸國家法律內，得制定單行法規。）即明。

至於第二點，「直轄市衛生管理」及「縣衛生管理」屬於地方的自治權限，同樣是《地方制度法》的明文規定，所以「地方之衛生管理」屬於地方自治權限，地方有權針對衛生管理事項立法，應該也是不爭的事實。

第三點，地方可否訂定較中央更為嚴格之規範？其實是本次爭議的核心爭點。從憲法第108條第2項條文可知，憲法本來即未禁止地方政府制定直轄市或縣的單行法規，只要與中央規範「不牴觸」即可。而參考司法院釋字第738號解釋可知，地方有權訂定比中央更嚴格之管制標準，此並不構成牴觸。

詳言之，釋字第738號解釋是針對「電子遊戲場業之設置管理事宜」，依據中央之法律，電子遊戲場業應距離學校、圖書館50公尺以上（電子遊戲場業管理條例第9條），但是台北市及桃園市則將此一距離分別增加至1000公尺及800公尺，大幅提高管制標準。司法院大法官針對地方政府相關之立法，均肯認「屬地方自治團體自治事項之立法權範圍，亦難謂與中央與地方權限劃分原則及法律保留原則有違。」同理可證，針對豬肉等肉品之萊克多巴胺之含量，地方如透過自治條例訂定更嚴格之管制標準，自非憲法所不容。

最後，當中央與地方針對管制權限發生爭議時，《地方制度法》第75條第8項已經明文授權地方政府，得向司法院聲請解釋，且在解釋做成之前，中央政府不得撤銷、變更、廢止或停止地方法規之執行。換言之，中央政府不得片面主張地方法規無效，從而禁止地方政府執行對於萊豬肉品的管制法規，否則中央政府反而明確違法，並且侵害地方的自治權限，而屬違憲。違憲的不是地方政府，而是中央！

針對萊豬進口之問題，目前在野黨業已提案進行公投，如果一切順利，將在今年八月進行投票。如果地方政府得儘速聲請司法院解釋，則在公投之前，各該地方政府均得依據自治條例進行萊豬肉品之管制，捍衛轄區內民眾之食品安全，並得視公投之結果，決定萊豬肉品是否得持續進口，此方為真正之民主政治。

（作者為中華民國憲法學會副秘書長）