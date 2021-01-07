第一天晚上我們五點半就到了，夜市還沒開始，看到許多攤主推著他們的攤車魚貫進入夜市區，不疾不徐地開始擺攤的準備工作。他們大都穿著傣族傳統服飾，有很多是很年輕的攤主，女生臉上不僅畫上精緻的妝容，頭上還會插上鮮花，色彩鮮艷的傣族服裝緊緊包裹著勻稱的身材，真的十分吸引人，即使夜市盛宴尚未正式開始，但這樣的前菜已經讓我們很滿足且期待著。

每晚夜市報到

星光夜市就在景洪市大金塔背面，大金塔的建築風格，與在尼泊爾、泰國、緬甸都可以見到的宗教建築相似，從莊嚴的大金塔正面可以進入寺廟內部，但因為疫情並未對外開放，背面就是煙火味十足的星光夜市，宗教與生活巧妙地融合在一起。

此時夕陽餘暉映照在大金塔和階梯上熙熙攘攘的人們臉上，感覺空氣中瀰漫著平靜、清朗與美好。

我們在西雙版納僅僅停留了三個晚上，每天晚上都會去告莊夜市報到，因為一天絕對逛不完，夜市的規模實在太大了，嚴格說來應該是夜市群，其中包含了星光夜市、趕擺街、湄公河六國水上市場等。這些夜市的共同點是異域風情十足，因為瀾滄江流經西雙版納，在中國境內稱為瀾滄江，出境則稱為湄公河，湄公河流經中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨、越南六國後入南海，故湄公河六國水上市場因而得名。夜市裡包含六國民間的小吃、飲料、服飾及生活小物。

夜市裡最多最誘人的食物就是燒烤，當地的燒烤因為食材新鮮賣相特別好，而且十分豪氣，有別於其他省分的小小塊肉串起來的燒烤，這裡都是一大條魚、一大塊五花肉、一整隻雞為一串，光是看著就讓人垂涎欲滴。

我們點了一隻烤雞，坐在瀾滄江邊，吃著香噴噴的烤雞，伴著涼爽的晚風，看著江上遊船緩緩遠去，聽著街頭藝人的80年代粵語流行歌，突然覺得有點夢幻，因為太多時空元素串在一起，雖是混搭風但彼此並不互相衝突，這樣的感覺既奇妙又讓人放鬆。

傳唱台灣音樂

夜市裡各個角落都有人在表演，有的是街頭藝人自彈自唱，有的是攤主邊賣東西邊表演。聽到有個粗曠的嗓音唱著《童年》，熟悉的旋律把我們了吸引過去，原來是有位賣車載CD的小哥，一直很賣力地邊唱邊敲打著象腳鼓，打鼓打得非常投入，誇張的肢體動作與低沉的嗓音吸引很多人欣賞拍照。雖然圍觀的人很多，但真正掏腰包的卻很少，我們的車子沒設備可以播放CD，所以只能幫他錄影發朋友圈給予精神支持了。

在大陸的電視音樂節目或網路上，常常可以聽到台灣以前的流行歌曲，從半個世紀前的鄧麗君到校園民歌時代，還有李宗盛、羅大佑、伍佰，一直到後來的周杰倫、蔡依林、S.H.E.、五月天等等。在大陸各大小城市逛街，常常會聽到店家放送的是熟悉的台灣流行音樂，如果說台灣的流行歌曲大概占有華語流行音樂的半壁江山，應該不為過吧！

第三天晚餐過後散步到告莊夜市的小巷弄裡，有別於成都或是台灣夜市的隨處可見的珍珠奶茶店，這裡更多的是寮國冰咖啡的小攤或小店。

寮國冰咖啡

前兩個晚上因為白天已經喝過不少咖啡了，所以克制自己沒喝，但這是最後一個在西雙版納的夜晚，人生難得幾回醉，即使醉咖啡也是值得的！因此我們也管不了那麼多了，就找了一家看起來比較溫馨的小店，隔壁剛好是一家有Live Band的酒吧，沉醉在環繞歌聲中的我們，點了一杯寮國冰咖啡和一杯泰式熱奶茶，臉上感受微風輕拂，頓時覺得輕鬆無比，彷彿置身東南亞國家度假中。

過沒多久送上來的兩包紙袋把我們驚呆了，因為飲料並非用杯子裝，而是用透明塑膠袋裝起來再用橡皮筋捆成一包脹鼓鼓的冰咖啡，之後再用紙袋裝起來，重點是分量超大，目測大概500毫升吧！當時已經是晚上九點鐘，心想喝完這一大包冰咖啡晚上是不是不用睡覺啦？

這時坐在隔壁桌的老闆說，這咖啡如果喝不完是可以放到明天早上喝的，這下我們才開始放心大膽地暢飲起來。寮國冰咖啡的味道和我平常喝的不一樣，平時我很排斥加糖的咖啡，但這包加了煉乳的冰咖啡喝起來卻十分順口，很清爽解渴，這種感覺十分奇妙，因為新奇有趣的包裝搭配新鮮的口感，第一次感覺咖啡是種解渴的飲料！難怪很多西雙版納旅遊攻略都會強力推薦這款冰咖啡，果真是名不虛傳。

吸引外人定居

老闆夫婦兩人原是北京人，第一次到西雙版納旅遊時，就愛上了這個地方的氣候與人文，因為版納無時無刻的藍天白雲與悠閒安逸的生活步調，相比北京的酷暑寒冬霧霾與緊湊的生活步伐，讓他們很快地做了決定，沒過多久他們賣掉北京的房子，一路從北京開了三千多公里的車子到西雙版納定居創業。而且在西雙版納像他們這樣的外來人口並非少數，大多是像他們一樣，來這裡定居做著小生意的，這時我們也在想，以後退休了是否也可以移居到西雙版納開個小咖啡館安度晚年呢？那樣的生活好像也蠻愜意的呢！

結束了我們的第一次長途自駕遊，心裡很清楚地意識到，這是第一次但不會是最後一次，因為大陸這麼大，還有好多好多地方值得去體驗，期待著我們的下一站。

（《大陸自駕遊初體驗》之四，全文完）

（Hippo／現居成都）