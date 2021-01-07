歐洲變異病毒傳入大陸上海、山東，北京、大連、瀋陽、黑河、石家莊、邢台等城市也接連出現新冠本土確診病例，面對多地傳出的疫情，有人擔憂大陸爆發新一輪大流行，有人猜測大陸復工復產成果將付之東流，更有人想看大陸笑話。兩岸近在咫尺，對大陸疫情發展應懷休戚與共之心，冷靜觀察大陸疫情動態與防控機制，客觀瞭解疫情下真實的大陸，並以大陸為鏡，慎防掀起新疫情。

要瞭解大陸疫情防控真相，首先應避免事不關己，甚至幸災樂禍的心態，其次要冷靜理智辨別資訊真偽，防止陷入「資訊繭房」而被網路誤導。

去年春節前夕，武漢最先爆發疫情並被迫封城，但很快就獲得控制，經濟活動逐漸恢復正常，大陸已成為全球唯一正成長的大型經濟體，並帶動台灣對大陸出口大增。大陸無疑已經通過新冠疫情第一次「大考」，若因目前疫情似有再起的可能，便全盤否定大陸疫情防控成效，無異一葉障目。事實上，大陸因應當前新疫情至少有四方面值得借鏡。

一是反應及時、機制化。以北京順義疫情為例，從去年12月23日發現首例感染者，到30日官方公布局部聚集性疫情追溯感染源結果，用時僅7天，病例治療、隔離疫調、核酸檢測、官員問責同時進行，效率之高顯示大陸防疫機制成熟。

二是新科技的應用。據《北京日報》報導，北京官方此次一周內完成追溯感染源工作，得益於一個百人團隊通過AI技術完成對病毒傳播鏈的破譯。從去年6月北京新發地爆發疫情起，北京市疾控中心便與中關村科學城企業醫渡雲合作，搭建起北京市新冠智能決策平台，在取得授權的前提下，技術團隊利用自然語言處理技術等，協助疾控部門快速提取患者活動足跡，並透過時間、空間的交集資訊分析患者發病前後的可疑接觸點，形成疫調足跡地圖，從而迅速鎖定管控範圍，調取錄像、劃定密切接觸者、環境採樣，極大程度提高了工作效率。

三是民眾高度配合。瀋陽、石家莊等地出現疫情後，當地政府迅速宣布進入「戰時狀態」，意味著民眾須參加社區核酸普檢，外出受到嚴格管控，絕大多數民眾在北方近零下20度的低溫下排隊，井然有序接受核酸檢測。瀋陽更有熱心市民在路邊發現廢棄醫療用品後，守護現場防止路過寵物觸及造成感染，直至專業人員趕到處理。從戴口罩來看，大陸民眾的執行率與台灣一樣，遠高於美、英等西方國家，折射出東西方文化的差異。

四是防疫和治療措施具普惠性。大陸不僅將患者的救治費用納入醫保基金和政府財政，對社區核酸檢測和疫苗注射採取全民普惠，還將在陸台胞納入疫苗免費注射範圍，這是「兩岸一家親」的實踐，卻被一些台灣媒體說成當「小白鼠」。讓台商和大陸民眾一起免費施打，是對台商的優惠，卻形容為「小白鼠」，未免太過刻薄。

已有巴基斯坦、烏克蘭、埃及等至少10個國家和大陸簽署文件，希望購買大陸廠商的新冠疫苗。大陸疫苗研發與生產走在世界第一梯隊是國際共識，台灣是放下偏見「近水樓台」，或捨棄大陸拋來的橄欖枝、捨近求遠，實在值得思量。

當然，大陸也應該反思近期疫情暴露出的問題，瀋陽一位廠者赴南韓旅遊感染新冠肺炎，返回大陸後未按規定完成「14+7」隔離就擅自出行，導致「1傳27」，石家莊疫情資訊公布不及時，導致河北省疫情陡然嚴峻等。同時，如何在運用AI、大數據等技術手段輔助防疫的同時，確保資訊安全和民眾隱私，如何引導民眾理性看待疫情溯源結果、避免人肉搜索甚至網路暴力，這些是兩岸都應重視的問題。

《紐約時報》近日一篇報導稱，疫情新常態下，生活在大陸的人們可以自由走動，過正常的日常生活，世界上許多人都會羨慕這種最基本的自由形式。報導還引述一位在陸生活的外國商人兼作家的感慨稱，在大陸感受到了「安全、活力和自由」。當美國民間都開始透過疫情逐漸客觀看待大陸的時候，台灣更應去除偏見，方能看見真實的大陸。