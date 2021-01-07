民進黨政府為了護航萊豬幹話齊發，令人嘆為觀止。行政院長蘇貞昌偕衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人一同品嘗國民美食時，強調台灣豬非常出名，將來會像松阪豬、神戶牛一樣大受歡迎。但這話完全是外行充內行，不懂豬還要宣傳豬，因為松阪豬的「松阪」不是地名，而是部位。

松阪豬成為頂級肉品的代表，指的是豬頰與下巴連結的地方，一隻豬只能取2塊，又稱黃金六兩肉，為了顯示「跟松阪牛一樣好吃」因而得名。

松阪是日本三重縣的一個城市，以產肉質細緻的松阪牛聞名，但世上並沒有一個地方專產松阪豬，拿松阪豬來推崇台灣豬，還真是「牛頭不對豬嘴」，差遠了！

不過，可能也有不少人不清楚松阪豬的緣由，倒也不必深究，但蘇揆此言此舉最荒謬的是，他要宣傳的是萊豬，幹嘛公開表演大啖台豬美食？有人說台灣豬有問題嗎？大家有疑慮的是萊豬，蘇內閣應該一字排開大吃萊豬，才能取信於民，不是嗎？

開放萊豬進口，導致消費者不太敢吃豬肉、影響台灣豬農生計權益，這才是蘇內閣要好好交代的問題。也難怪行政院前發言人丁怡銘為了萊豬而反嗆萊牛，竟然殃及無辜的牛肉麵業者，這回蘇揆挺萊豬卻吃台豬，又是演的哪一齣？

蘇貞昌還說，「我前天到海關、昨天到廚房、今天來餐廳，就是要向國人同胞保證，政府一定會為國人的健康嚴格把關。」問題是，各縣市政府依地方自治權責訂定瘦肉精零檢出，都被行政院恫嚇打回票了，還談什麼嚴格把關！

隨著越來越多的政策與措施的出包、鬆懈，蘇貞昌儼然成了「鬆板蘇」，讓人不禁想問：「蘇院長，你累了嗎？」