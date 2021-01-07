近日有前政府小編「自爆」曾被受聘單位要求製作「供政黨使用、可引發憤怒」的哽圖，而行政院政務委員唐鳳也坦承確有其事，而且「2014起就有，2018後更多」。此外，他更揭露政府內部的非公開資訊還會外洩，用來攻擊在野黨。此事不僅坐實先前行政院幕僚被抓包上班時間不幹正事，而當執政黨立院黨團的「中央圖房」並非單一個案，而且已行之有年。

面對唐鳳的「誠實」，執政黨只能尷尬回應，如綠委鄭運鵬就推給「歷史共業」，說這是前朝留下的媒體生態，而且國民黨只會用憤怒造成對立，民進黨用的卻是幽默，大家都看的出來云云。此說當屬狡辯之詞，因為政權輪替迄今已5年，當時哪有這種小編做圖風氣？而且他應該也找不出一則用憤怒造成對立的哽圖來證明吧？

民間企業經營社群媒體有成，公家機關眼紅也跟進，這是好事。畢竟公部門專長在於政策制定與執行，如能透過外聘網站小編以詼諧有趣的語言，幽默搞笑的哽圖來拉近和民眾的距離，透過糖衣的包裹，讓生硬的政治事務更容易入口，孰曰不宜？

因相關討論多聚焦於小編違反行政中立，「公器黨用」，筆者於此不再贅述。不過其他面向也值深思，首先是「口味愈來愈重」，由於邊際效用會遞減，過去小編用字遣詞「小辣」，網友即可有感，但這幾年來已一路變「中辣」，再升級成「大辣」，才能引起民眾回應了。

據筆者近期研究，在新聞報導中，行政院長蘇貞昌應是最常與「霸氣」、「打臉」、「嗆爆」等詞連結的行政首長，可是明明只是單純發表不同意見，或是據實回應立委質詢，何來「霸氣」？哪有「打臉」？又「嗆爆」了誰？這些社群小編用詞成為新聞素材，或許可部分反映蘇貞昌的性格，但只有同溫層效應，讓支持者出氣或開心而已。政治的本質終究是嚴肅的，這種「麻辣化」的搞法根本無助於建構良好的公共議題討論空間，反而讓中間選民更形疏離。

此外，小編的績效常得靠?KPI （關鍵績效指標）來衡量，於是要拚的是臉書、IG上的粉絲、按讚、分享這些量化數據，相形之下，施政好壞有時反而成為次要。靠哽圖或找網紅的確可快迅累積人氣，但一來人家是衝著內容搞笑或名人光環而來互動的，不代表政策已經成功溝通。二來Easy come, easy go。這種速成人氣，消逝得也快。更何況其他政府機關也一窩蜂地複製這種套路，紛紛立案招標委外，五院各部會千篇一律，看不出有何高明之處。最後恐怕只有增加就業機會，肥了民間業者的功能

科技發展到哪，政治就應該走哪，這是常律。但過猶不及，一味倚靠小編治國，或許剩下就只有鍵盤力量了。

（作者為文化大學新媒體與傳播研究中心主任）