隱私是否為絕對無上的價值？在新冠疫情的防疫大作戰中，再度成為熱議話題。

疫情指揮中心日前使用「天網」，逮到多位自主健康管理者違規偷溜參加跨年演唱會，有人為防疫中心叫好，也有人質疑「這套系統」會否遊走在人權和侵犯隱私邊緣。防疫與隱私孰重？兩者又有無可能兼顧？

無可否認，新冠疫情是2020人類最嚴厲的健康挑戰，台灣因為採取嚴格的防疫作為，讓絕大多數國人免於遭病毒攻擊的危險；其中居家檢疫、隔離者，被中央流行疫情指揮中心要求提供手機號碼追蹤定位，即是一項重要的防疫措施，因為如若有居家檢疫者不遵守規定擅自離開居住範圍，警政單位就會收到通報，立即出面帶回違規者。

自主管理或居家檢疫者，儘管非為確診者，但卻有相當可能帶有未發作病毒，為了安全起見，疫情中心因此要求這些民眾盡可能待在家中，若是非出門不可的自主管理者也必須全程戴口罩，並不得進出公共場所，一旦違反規定即予以開罰，這都是為了全民健康著想。

不過，儘管疫情指揮中心三令五申，但有些「神經大條」的國人，卻是言者諄諄、聽者藐藐，所以總有自主管理或居家檢疫者，因寂寞難耐「翻牆」四處趴趴走，檢疫中心只好祭出電子天網，追回那些不聽話的「壞小孩」。

試想，如果沒有這套追人系統，違規者勢必完全脫離掌握，愛去哪就去哪，愛在外面逛多久就逛多久，那是何其可怕！尤其，跨年活動群聚人口多，並且適值國內已出現變種病毒，如果疫情中心再不採取嚴格措施，四處遊盪的自主管理者或居家檢疫者，很可能成為防疫破口，屆時衍生的嚴重後果，無論誰都負不了責任。

無可否認，「監控」自主管理或居家檢疫者，都有涉及人權的課題，例如個人旅遊史、TOCC調查等資料，但如果不是疫情中心採取最高規格的防疫措施，在世界各國遭受新冠病毒無情襲擊下，台灣應無可能如此安全。

新冠疫情如此這般嚴峻，大多數國人應都相信「防疫視同作戰」不只是口號而已，既然如此，犧牲一下個人的隱私或人權以換取自己乃至親友的健康與安全，不是非常值得嗎？亦即，在非常時期國人自應有非常體認，否則一旦台灣被新冠病毒攻陷，再多的人權與隱私又有何意義？

當然，在疫情緩和之後，個人旅遊史、防疫基本基料，TOCC等相關的個人隱私資料，政府必須透過公正第三方進行銷毀，故而，防疫指揮中心除了強調「天網不是追蹤個人手機」且是根據「傳染病防治法」執行之外，更應公開宣示疫情結束之後天網立即撤除，國人顧慮的隱私資料也會全部付諸水流，如此方能消除國人對侵犯隱私的疑慮。

（作者為資深媒體人）