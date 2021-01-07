美國總統川普鼓動的支持群眾，衝破警察圍堵，短暫入侵美國國會大廈，恣意破壞及劫掠，迫使美國國會一度暫停了審認總統選舉人團選票的議程。這情景讓我們想起了民國103年3月18日，民進黨支持群眾占領立法院，並大肆破壞，而於我心有戚戚。

儘管《易經》裡寫道：「方以類聚，物以群分，吉凶生矣」，但我不願臆測美國發生的這件事，是不是跟台灣的民進黨同類相聚，或者與民進黨的「Taiwan Can Help」有關，但是，美國川普支持者衝進國會的事件，實在可以給國人，尤其是民進黨、國民黨的掌權朋友做為借鏡。

民進黨一向以美國為師、視美國為主子。為了討好美國這個瘋狂的川普總統，民進黨連台灣人民的健康都不顧，硬是同意進口含瘦肉精的美豬。在這次的美國總統選舉中，民進黨人也支持川普。但事與願違，川普輸了。

說起美國各界對待群眾入侵國會山莊的態度及作法，等於是打了民進黨政府好幾個大巴掌。首先是美國的警察等執法力量，在短短幾小時內，就運用各種手段，包括開槍，把入侵國會的這些群眾全部驅離，讓國會恢復開會，不使事件的不良效應及損害有擴大的空間。

記得318太陽花群眾占領立法院事件之初，不僅民進黨人要求警察，未經立法院長允許，不能進入立法院驅逐群眾，連當時執政的馬英九總統，也暫時停止動用警力，把驅逐群眾的責任交到立法院長王金平的手上。

就這麼看來推去，放任群眾占領國會議堂近1個月，把政府的執法權威當糞土踐踏，讓占領國會的暴徒被捧為英雄，甚至還成了民進黨或綠營的新貴。

美國不是如此。在群眾攻進國會山莊時，美國國會警察、聯邦警察、華府警力、聯邦調查局、秘情局等單位的執法人員，不必看總統臉色，也沒有等待國會領袖下令，全主動介入保衛國會山莊，立即將入侵群眾驅離。

台灣的警察在對抗入侵立法院、行政院的群眾時，只不過拿了警棍，就被民進黨人批評得體無完膚，大罵警察暴力，除了想盡辦法要用各種法律手段，讓執法警察吃上官司，民進黨還在取得中央政權之後，立即由行政院長林全簽署公文，撤回對126名參與「占領立法院及行政院」暴徒的刑事告訴。

再看看美國。主持國會的副總統彭斯，在回到國會議壇的第一時間，就強力譴責川普支持者入侵國會的暴力。美國國會議員不分共和黨或民主黨，更在國會強力發聲，要求極盡執法的能力，將入侵國會的暴徒一一繩之於法。最讓人亮眼的是，議員們都發聲讚揚保護國會的警察等執法人員，視他們為英雄。

而即使川普支持者侵入美國國會事件發生後，都沒有形成占領，但除了川普個人狂夫之外，美國各工商企業組織領導人，也全部站出來，炮口一致譴責暴徒，羞辱了美國的民主價值。還有共和黨的國會議員，公開要求解除川普僅剩兩周的總統權力。

反觀民進黨人，完全不同。103年3月24日晚上，支持民進黨的群眾攻入行政院的時候，當時的民進黨高層，包括蔡英文、蘇貞昌、游錫等10多人，卻陸續進入現場聲援及保護群眾，選擇站在執法者及國家正義的對面。

我很想知道，蔡英文、蘇貞昌等民進黨當權者，如果想致電美國，對國會山莊被攻擊事件表達關心時，究竟是要向支持群眾的川普致意，或者向負責並要求嚴辦群眾的美國國會表達。

（作者為資深媒體人）