美國總統川普的支持者於1月6日在參眾議院聯席會確認總統選舉人團結果的議場外聚集抗議，隨後甚至突破警方封鎖線衝入議場。大批群眾衝入國會大廈，在圓形大廳四處遊蕩，有人跑進眾院議長裴洛西的辦公室把腳翹在辦公桌上留影，也有人占領議場主席台宣布拜登當選無效。

國會特警強力鎮壓，對挺川群眾發射催淚瓦斯，衝突過程中有3名群眾因不同狀況死於院外，另1名挺川女性在國會內被警方近距離擊斃。此情此景不禁讓人想起台灣曾發生的太陽花學運，只是更為血腥與暴力，主要的差異是挺川群眾也有槍，因此國會特警該開火就開火，不會客氣。

台灣各界看待挺川方不承認新任總統，並用盡各種方法阻撓，可能有幾種想法：第一、感嘆美國民主不再是教科書的答案。第二、到底還要亂多久？不是都已經選完了嗎？第三、川普不認輸真可惡或拜登當選是作弊來的。

不管哪種想法，都沒有關係，重點是看熱鬧的外國人是否關心美國大選的「法定過程」與「每個步驟所代表的民主意涵」？而且這當中的各項意涵不僅對民主黨人與共和黨人都很重要，更關鍵的是，對也在走民主這條路的台灣應有更大的啟示才對。

筆者想要提醒的是：民主從來都不是請客吃飯，選舉也不是「人人好」的一種慈善活動。所謂的民主是將人類互相殘殺的鬥性藉由約定俗成而來的法律加以規範，讓各陣營領導者都有機會當一個有「效期」的「王」，但前提是要遵守規則。而且民主過程沒有誰說了算，而是一個國家運作程序下所有公民說了算。換言之，兩大黨如果沒有民主程序，兩大黨將淪為交戰的兩國或怒目殺戮的兩個部落，那即是人類浩劫了。

美國總統大選從去年11月3日開始，歷經大選計票、郵寄選票、舞弊疑雲，到12月14日選舉人各州集會確認選票，這過程中還因為有些州有挺拜與挺川兩組選舉人而鬧雙包。然後進入到2021年1月5日，喬治亞州最後兩席參議員決選，民主黨若兩席皆贏，則會讓參議院共和黨對上民主黨變成50比50平手，事實上再加上僵局時可以投下一票的未來副總統賀錦麗，參議院由1月5日前的共和黨占多數，反而轉為民主黨占多數。

而伴隨著川普在全美各地發動的訴訟，1月6日參眾議院聯席會確認總統選舉人團結果。而根據法律規定，若要挑戰任何一州的選舉人票結果，至少需由一位眾議員及一位參議員共同提出。此時就要回到各院就每一案辯論兩小時。這次有6位參議員對於6州選舉結果有意見，因此共辯論12小時，包括共和黨參議員密蘇里州的霍利、德州的克魯茲、阿拉巴馬州塔伯維爾、密西西比州海德v密斯、堪薩斯州馬歇爾與路易西安納州的甘迺迪。

而就當國會在鬥法時，群眾攻進並癱瘓國會數小時之久，把癱瘓排除後共和黨的副總統彭斯表示，他無權變更選舉人的結果，川普也表明將有一個有秩序的政權移轉。

這是一場鬧劇嗎？不，這是在教導威權國家怎樣用民主規則來解決政治危機。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）