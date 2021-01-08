川粉暴民6日攻入美國國會山莊，企圖阻止認證拜登勝選的選舉人團投票結果，有人形容為「美版太陽花」，場景雖然相似，但美國的情況更為嚴重。台版太陽花只是對一項法案及政府的大陸政策疑懼，美版卻是要推翻悠久民主機制的運作，一位現任總統，鼓動民眾以衝突手段，毀壞國家最根本的民主程序，其中還有暴民攜帶槍械和汽油彈，簡直形同政變。為權位而無所不用其極的川普，已成了美國民主的一個可怕禍害。

這次的美國大選，與其說拜登贏了，不只說是反川普的票贏了。討厭川普的票都被激了出來，從而締造美國史上最高票的紀錄。但川普也召喚出了驚人數量的反建制民粹選票，寫下美國史上第二高票紀錄，最後更爆發200年來首次的暴民攻入國會事件。川普早就在為敗選做舖陳，一路指控選舉舞弊，鼓如簧之舌欺騙並煽動川粉的情緒，並在毫無舞弊證據下大打司法戰，最後還逼副總統彭斯否決選舉人團的認證，好翻盤選舉結果讓他繼續當總統。

暴民之所以攻入國會，是因為川普先在群眾大會上鼓動他們前進賓夕凡尼亞大道，還說「我會看著，因為歷史會被創造」，這簡直是指著國會喊「衝啊！」這場暴動死了5人，如果川普不喪心病狂，不會有這場悲劇。連許多共和黨內的人都看不下去，大部分原要對選舉人票結果提異議的共和黨議員最後都閉嘴，副總統兼參院議長彭斯更直斥：「你們沒有贏，暴力沒有贏。」而喬治亞州補選開出，民主黨一舉掌控參眾兩院，一直宣稱贏得壓倒性勝利的川普，最後帶著他的黨被厭惡他的民意壓倒。

美國國會6日召開會議清點各州選舉人票、準備認證拜登勝選，大批川普支持者攻陷國會、直搗參眾兩院，至今造成4人死亡、數十人被捕，美國民主殿堂被暴徒攻陷濺血，世界各國領袖譴責，華府實施宵禁、國民兵進駐，美國輿論也將暴力事件歸咎於川普煽動，呼籲讓川普提前下台，多名共和黨人士也和川普切割。

大家現在看得一清二楚，川普此人，沒有最無恥，只有更無恥；沒有最無賴，只有更無賴。堂堂一個原應守護國家的總統，卻成了踐踏民主危害國家安全的最大危險。因此有人主張彭斯依憲法第25條直接罷黜他，因為不放心他在餘下的10幾天任期裡還會出什麼瘋招。彭斯過去唯川普是從，在最後一刻終究守住了良知底線，但要他翻臉趕川普下台，可能會很為難，畢竟川普的政治影響力仍然很強，川粉的狂熱有增無減，當這個惡人對他弊多於利。

川普之禍，令美國人心中警鈴大響，繼推特封鎖川普12小時後，臉書也決定在未來2周停止川普的臉書更新，亦即在拜登就職前，不讓川普再利用社群媒體煽風點火。但若以為川普之禍會就此結束，那就太樂觀了。

圖為鋼鐵川粉試圖衝破封鎖線，進入國會大廈。(圖/資料照/路透社)

川普激出的大量保守民粹選票，有些可能因為他越來越走鐘而跑掉，但激進狂熱粉卻會和他一起化悲憤為力量，讓川普能繼續炒作自己的政治影響力。也許挺川派規模會小一些，會漸漸落入邊緣地位，但有鑑於共和黨從茶黨出現以來，一直被保守民粹派牽著走，川普仍有可能在黨內保有一定的影響力，4年後拜登已82歲，川普未必沒有回鍋白宮的可能。或者，既然現在川普形象已毀，黨內想搶他票的大有人在，例如動作積極的國務卿蓬佩奧。美國派駐聯合國大使克拉芙特訪台，可不是現在一腦子全是總統寶座的川普會想到的事，而是蓬佩奧為鋪陳未來接收挺川票而做的動作。

川普鼓動集結的這股負能量就像道暗流，過去埋藏在地下無人知曉，現在奔流出地表，大家才驚覺於它的洶湧，最終讓社會陷於撕裂、敵視與非理性的對立裡，連最得到大家珍視的民主政府運作體制，其信任度也受到傷害。此時任何人來當總統都很難做，拜登的背後靈不只是川普，更是基層那股強大的負能量。