中國大陸與歐盟在上週宣布完成中國—歐盟全面投資協定談判。中國大陸對外聲明此協定展現中國自由化及國際化決心；歐盟反應也相對平和。因為中歐投資協定自2014年即啟動談判，在2019年雙方即決定以2020年完成談判為目標，共經歷35回合談判。中歐投資協定使中國大陸外人投資規範更加自由化、透明化及制度化；除了對歐盟企業有所助益外，也可加惠其他外國企業，所以實在無需過度解讀。

雖然當事國反應淡定，但卻引起其他國家關切。國際普遍認為中歐投資協定雖然經濟效果不大，但會減損以美國為首對中國大陸經濟防堵成效，也會影響美國、中國大陸及歐盟三角的競合關係。中歐投資協定也顯示中國大陸以市場開放換取合作，突破美國圍堵的策略奏效，可以視為中國大陸重要成就。

美國反應較為強烈，川普政府雖然即將卸任，但是對中國大陸制裁仍繼續加碼。最近又將中國大陸60家企業及個體納入出口管制的「實體清單」，以阻絕其供應鏈，所以對於歐盟的舉動頗有微詞。

一向主張聯合各國來抑制中國大陸的拜登新政府，也認為歐盟為了有限經貿利益太過躁進而破壞整體佈局。在美國總統大選後，拜登多次表示美國對中國大陸強硬政策不變，美國也重視結合盟國來制衡中國（大陸）；然而歐盟提前大動作，對於美國與歐盟合作必然會產生影響。

美國與歐盟在多項經貿議題觀點不一致，合作本來即存有變數。雙方進行的跨大西洋貿易及投資夥伴協議（TTIP）談判早已停擺；而且歐盟中最支持TTIP的英國已經脫歐，所以TTIP何時可以復談更不確定。美國與歐盟貿易糾紛也一直未曾間斷，波音與空中巴士補貼爭端已經延續多年，雙方均不退讓，互相進行關稅報復下也影響到其他產業；最近雙方又為關稅計算方式再啟爭端，川普政府對此毫不鬆手。另外美國與法國在數位貿易稅的爭議仍在延燒，貿易戰隨時有可能發生。

歐盟雖然支持聯合制衡中國大陸，但必須確保歐盟經濟利益，並不是任由美國擺佈，美國更沒有理由越俎代庖批評中歐投資協定。歐盟認為中國經貿威脅當然可懼，中國大陸違反人權也必需反制；但中國大陸市場仍然具有吸引力，歐盟本身也必需有效槓桿與中國大陸關係。此次中歐投資協議，中國大陸對歐盟放寬多項行業的投資限制，也反映出歐盟主要大國藉此深化在中國的投資效益。

未來拜登不會如同川普對盟國霸道而且錙銖必較，美國也不會濫用國內貿易法，例如201或是232條款，對盟國實施貿易保護措施，有利於雙方合作。不過以美國為軸心，美國優先為出發點的抗中立場不會改變，歐盟當然不會全盤接受。另外未來美國如何化解雙方貿易糾紛，也是美歐可以順利合作抗中的另一關鍵。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）