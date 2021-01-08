在美國總統川普鼓吹下，大批極端分子占領國會，使美國引以為傲的民主體制蒙羞，川普當為罪魁禍首，共和黨籍參議員克魯茲及霍利被點名是幫凶，甘為川普為虎作倀，造成憲政史上最大危機，「三人組」已被貼上「叛亂者」標籤。

美國政治動亂當然於台灣無關，卻可能蒙受「附帶損害」，克魯茲及霍利都是台灣堅定支持者，克魯茲是去年中華民國國慶日的超級貴賓，外交部長吳釗燮特別召開聯合記者會，彰顯克魯茲對台美關係的貢獻；霍利是《台灣防衛法》的提案人，對台灣的支持度不下於克魯茲，他們的聲望與形象重挫，美國參院對台灣的支持度可能因此受損。

川普在位一日，美國就不得安寧，要求他下台或彈劾聲浪強大，無論如何，他終將卸任，而克魯茲及霍利將繼續留任，民主黨已掌控參眾兩院，完全執政，台灣是否要與克魯茲與霍利保持距離，以策安全，是尷尬的問題。

美國政治暴亂的畫面中，赫然出現中華民國的國旗，網路上也出現「Taiwan Can Help」的黑色笑話，其背景與原因不明，但也不會令人感到特別意外。民進黨壓寶川普舉世皆知，國內的川普鐵粉無知到還寄望美國國會6日能夠翻盤，否定選舉人團的決定，沒收選舉結果。

世界主要國家領袖紛紛公開譴責川普誘發的「政變」，外交部長吳釗燮只能表示遺憾，看來台灣的「川普情結」短期內還是難以化解，只怕台灣外交處境會跟著川普繼續沉淪。