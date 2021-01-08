神隱多日後，民進黨新境界智庫副執行長吳怡農完成台北市黨部主委參選登記，這位由黨主席蔡英文「欽點」的人選，終於可以大方見人。只是他參選聲明中「民進黨台北市黨部主委的選舉，本來不在我計畫中」的表白，看在綠營裡多數力爭出頭天的年輕人眼裡，不吃味才怪。

吳怡農為何能夠被黨主席蔡英文欽點，長得帥氣，是公認的第一個原因。去年他被民進黨提名和國民黨蔣萬安競逐立委時，外界都以「雙帥之戰」形容兩個人的競爭。然而，民進黨內帥氣的年輕人多得是，為何偏偏是吳怡農？

可見「帥」絕非是吳怡農被「欽點」為主委人選的唯一條件。第二個要件，當然是家世背景。吳怡農比其他綠營年輕人占有優勢的地方，無非就是他有一位「好叔叔」吳乃仁，這位新潮流系創始人之一的大老，儘管表面上已不管派系事務，但在民進黨派系內「喊水會結凍」的實力，恐怕沒人會否認。

綠二代哥哥爸爸真偉大

其實，家世背景好，在民進黨內更容易受到重用，已經成為不成文的慣例。民進黨新進發布的駐美代表辦公室副主任，竟然是外交部長吳釗燮相當年輕的二兒子吳迪。這位部長的兒子有何能耐外人不知，所以民進黨介紹說：「吳迪曾擔任台灣人公共事務會（FAPA）政策研究員，與參議院辦公室合作促進美台關係。蔡英文總統上任以來，鼓勵年輕人積極參與黨務工作，而黨務工作除了文宣、組織等，亦包含政黨外交的推動」。

又是蔡英文「鼓勵年輕人」，卻選擇一位擔任FAPA的政策研究員，這種資歷要不是他可以高唱「哥哥爸爸真偉大」，怎麼有這個機會？且看綠營其他的年輕人，哪個不是都得從基層爬起，他們的機會在哪裡？顯然，這些年輕的新貴派，在共產黨裡有「紅二代」，在藍營裡有「藍二代」，街頭起家的民進黨，也逃不過「綠二代」的規律。

新貴派，套一句冷戰時代南斯拉夫良心犯吉拉斯的《新階級》說法，原本是共產制度或威權體制下的產物，卻在民主台灣出現，這就很奇怪了。那麼，這個「新階級」的特質又是什麼呢？吉拉斯說：「國家財產就是這個新階級的私產，他們可以任意揮霍，只要他們願意就可以全世界送錢，搞各種面子工程，勞民傷財而完全不顧及國民的意願」。

這句話聽起來倒像蔡英文政府執政後的作為，從2016年8800億元的「面子工程」，到今年開放萊豬進口，哪一個顧及財政民生？哪一個又在乎人民的反應，反正蔡英文有817萬張選票支撐，所以「8」早就成為蔡英文的幸運數字，民進黨新貴派高唱「哥哥88真偉大」也不會有錯。

所以，蔡英文可以為綠營「新貴派」修改規章，弄出一個「吳怡農條款」，讓入黨不到兩年的他，可以超越前人參選台北市黨部主委。未來的2022，蔡英文當然也可以用個人意志，讓吳怡農或她屬意的人選參與台北市長的選舉。有「817萬」的支持，蔡英文已經變成「只要我喜歡，有什麼不可以」的「總統怪獸」。

這個「總統權力怪獸」擁有絕對的權力，可以展現絕對的意志，所以她的權力超越黨意、超越民意，已是不爭的事實。也難怪《亞洲週刊》要以「民選獨裁」來形容蔡英文的「新權威主義」，在五院全部掌控，大法官也可變成是綠營的「管家」，這才是現今台灣民主最實質的內涵。只是，讓人憂心的是蔡英文的「家天下」、「民選獨裁」最後是否會在台灣出現一位「民選皇帝」，這才是台灣民主發展的隱憂。

蔡英文可怕的權力之手

蔡英文可怕的權力之手

蔡英文可怕的權力之手

再來看「新階級」的另一個特質，那就是這個階級的權力更迭轉移，一定是通過黑箱作業，私相授受，若不能通過黨內交易完成，就一定會是血雨腥風的宮廷鬥爭。

吳怡農承認見過蔡英文，未必構成「私相授受」，但由吳怡農的談話看來，確有「任務交待」。再從另一位主委參選人顏聖冠旋即宣步退選來看，蔡英文的權力之手已伸入民進黨派系內部，蔡英文的「個人意志」似可壓過民進黨的「派系共治」文化，但這只是在市黨部主委層級。明年起一連串選舉將決定未來至少8年的政治格局，蔡英文意志與民進黨派系文化將如何博奕？蔡英文為鞏固新威權，會不會培植更多新貴派凌駕派系，民進黨派系會臣服嗎？中間選民與藍營支持者又會如何看待「總統權力怪獸」與「民進黨新貴派」呢？