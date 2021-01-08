美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將於本月13至15日訪問台灣。美國駐聯合國使團則發出聲明強調克拉芙特此次訪台將根據《台灣關係法》、美中三大聯合公報和《六項保證》等美國的「一中政策」所指導的原則，強化對台灣國際空間堅定且持續的支持。但這個立場好似與蓬佩奧日前主張「台灣不是中國的一部分」相去甚遠，是否因為6日美國國會的動亂導致其對外政策的收斂，值得觀察。

其實，川普不到兩周就要下台了，美國高官訪台這種支持台灣的動作可發揮的效果很有限。首先，美駐聯合國大使一職，其地位在美國外交體系中大致只比國務卿稍低，也算是高階外交官，尤其克拉芙特支持台灣的立場鮮明，又是川普競選時的大金主，加上首度有美國現任駐聯合國大使來訪，對蔡政府的大內宣來說，還是具有一定的政治影響力。

美國駐聯合國大使柯拉芙特與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。（美聯社）

但現實是新會員加入聯合國，除需安全理事會15個會員中的9個會員同意，其中還必須包括所有5個常任理事國，這一關中共就不可能通過，更遑論還需要聯合國大會2/3會員國同意才能入會，其中非洲就有50多國，而大多數都不會支持台灣。因而克拉芙特訪台，甚或主張支持台灣加入聯合國的言論，只是口惠，不可能對台灣加入聯合國有實質幫助。

再者，克拉芙特訪台只是川普總統的臨去秋波，若是繼任者的外交路線與川普接近，那這次訪問就非同小可，但新總統拜登的兩岸立場與川普迥異：前者是單打獨鬥，無求於北京；後者是拉幫結派，談判與對抗並進，比較像打太極拳，看似溫和，可預測性高，但結果難料。因此，最起碼短期間內，拜登政府對台支持度將不會像川普如此強勁，一方面，將可降低兩岸的緊張，但另一方面也引起台灣方面的憂慮，甚至拜登的顧問還直言期盼兩岸對話，更對蔡英文政府形成壓力。

日前美國國會山莊被川普支持者入侵，重創美國民主標竿形象，不但遭致西方國家的一致譴責，在美國政府與國會中的川普支持者也大多與之畫清界線。此時卻傳來克拉芙特將訪台的消息，更讓蔡政府顯得尷尬。原本蔡政府喊得震天價響的「台美共享的普世價值」突然消失了，但蔡政府也只能噤聲，不敢有任何批評。

美國國務卿蓬佩奧宣布駐聯合國大使將訪台，華春瑩回應稱，美方將為此付出沉重代價。（圖／大陸外交部）

綜上所述，就算克拉芙特大使下周順利訪台，其政治效果也將顯得蒼白無力，其實，政府最該做的是積極部署兩岸關係，提出新意作法以打破僵局，這樣也可與拜登上任後的兩岸路線磨合，增加未來台美的共識，獲取兩岸和平紅利，比起空有其表的高官訪台，才是更佳的選擇。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）