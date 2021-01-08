美國國務卿蓬佩奧宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將於本月13至15日訪問台灣。美國駐聯合國使團則發出聲明強調克拉芙特此次訪台將根據《台灣關係法》、美中三大聯合公報和《六項保證》等美國的「一中政策」所指導的原則，強化對台灣國際空間堅定且持續的支持。但這個立場好似與蓬佩奧日前主張「台灣不是中國的一部分」相去甚遠，是否因為6日美國國會的動亂導致其對外政策的收斂，值得觀察。
其實，川普不到兩周就要下台了，美國高官訪台這種支持台灣的動作可發揮的效果很有限。首先，美駐聯合國大使一職，其地位在美國外交體系中大致只比國務卿稍低，也算是高階外交官，尤其克拉芙特支持台灣的立場鮮明，又是川普競選時的大金主，加上首度有美國現任駐聯合國大使來訪，對蔡政府的大內宣來說，還是具有一定的政治影響力。
但現實是新會員加入聯合國，除需安全理事會15個會員中的9個會員同意，其中還必須包括所有5個常任理事國，這一關中共就不可能通過，更遑論還需要聯合國大會2/3會員國同意才能入會，其中非洲就有50多國，而大多數都不會支持台灣。因而克拉芙特訪台，甚或主張支持台灣加入聯合國的言論，只是口惠，不可能對台灣加入聯合國有實質幫助。
再者，克拉芙特訪台只是川普總統的臨去秋波，若是繼任者的外交路線與川普接近，那這次訪問就非同小可，但新總統拜登的兩岸立場與川普迥異：前者是單打獨鬥，無求於北京；後者是拉幫結派，談判與對抗並進，比較像打太極拳，看似溫和，可預測性高，但結果難料。因此，最起碼短期間內，拜登政府對台支持度將不會像川普如此強勁，一方面，將可降低兩岸的緊張，但另一方面也引起台灣方面的憂慮，甚至拜登的顧問還直言期盼兩岸對話，更對蔡英文政府形成壓力。
日前美國國會山莊被川普支持者入侵，重創美國民主標竿形象，不但遭致西方國家的一致譴責，在美國政府與國會中的川普支持者也大多與之畫清界線。此時卻傳來克拉芙特將訪台的消息，更讓蔡政府顯得尷尬。原本蔡政府喊得震天價響的「台美共享的普世價值」突然消失了，但蔡政府也只能噤聲，不敢有任何批評。
綜上所述，就算克拉芙特大使下周順利訪台，其政治效果也將顯得蒼白無力，其實，政府最該做的是積極部署兩岸關係，提出新意作法以打破僵局，這樣也可與拜登上任後的兩岸路線磨合，增加未來台美的共識，獲取兩岸和平紅利，比起空有其表的高官訪台，才是更佳的選擇。
（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）
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