中央銀行2020年底陸續祭出多項選擇性信用管制措施，外界也多用央行再度出手打炒房形容。事實上，細究央行這波的管制重點，與其說是打炒房，打炒地其實才是央行的終極目標。換言之，這波央行心中的頭號戰犯不是過往所說的投機客，反而是建商，還有借回流投資之名、行養地炒作之實的台商。

先看央行去年12月7日常務理事會調整不動產貸款針對性審慎措施的四大內容，首先是新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第一戶貸款最高貸款成數為六成；第二戶（含）以上貸款最高貸款成數為五成，均無寬限期。二是新增全國自然人第三戶（含）以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為六成，無寬限期。三是新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中一成俟動工興建後始得撥貸。四是新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為五成。

央行並在說明修正主要考量因素時，直指主要經濟體持續維持寬鬆貨幣政策的資金外溢效應，讓銀行過度集中不動產授信，將「影響信用資源配置，不利生產事業實質投資」。且自然人多筆購屋貸款及公司法人購屋貸款續增；購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房；餘屋貸款亦有授信條件過於寬鬆等現象。

在此同時，央行也強調，本次針對性審慎措施僅規範高風險貸款戶，並不影響首購及換屋等絕大多數實質需求貸款案件。

相較於十年前的「打炒房」，央行主要鎖定的是房屋「地區」和「價格」，列出所謂管制區貸款成數限制和豪宅貸款限制，這次央行的重點明顯是「對象」，也就是對「有可能囤地者」，即建商和台商，祭出較嚴格的授信規範，也就是央行這次其實是要「打炒地」。

這一點從央行理監事會議參考資料也可看出端倪。央行指明上波房價擴張初期，以雙北市漲幅較大，並逐步帶動其他都會區房價上揚；近年房價漲勢則以新推案漲幅較大，六都中以台南市、新北市漲幅最大，並帶動成屋價格上揚。

也就是說，央行如果要把十年前打炒房那套端出來，基本上應該是拿新北、台南設區域管制，但為什麼央行沒有這樣做，反而是從土建融貸款和餘屋貸款下手，央行的議事錄也給了答案：「本波房價攀升政經背景與成因均異於上波房價擴張期」，部分反映區域供需變化，例如台商回台與國際科技大廠投資、交通路網等建設陸續開發及人口遷移等因素，帶動購屋需求，加以土地與營建成本上揚。

真正讓央行最在意的則是「2020年下半年來，隨國內疫情趨穩，投資客、置產族增加，預售屋紅單交易、囤屋養地現象漸增」。

如果央行在意的是投機客，試問有幾個投機客有能力「囤屋養地」，進一步看，能達到「囤屋養地」者，一是建商，二就是手握雄厚資本可以買賣土地的台商。

這也說明了為何央行在2020年12月最後一周，又找來八家公股銀行、八家民營銀行、四家壽險和四家票券，強調「審慎辦理工業區土地抵押貸款業務」，意思就是金融業者只要能辦理授信，不論是銀行、壽險和票券，辦理工業區土地抵押貸款業務都要注意風險控管，包括落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地開發利用，及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格的授信條件。

央行這場會議，坐實了一件事，就是除了建商有囤地之嫌，許多回流台商打著投資的旗幟，其實也是在養地、炒地，因此成為央行眼中釘。

央行2020年12月31日的新聞稿就直指，受台商回台投資及工業區土地供給有限等因素影響，近期工業區土地價格有上漲情形，為利企業正常設廠或營運資金籌措，以協助產業發展，為「避免金融機構資金流供借款人囤地之用」，籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，切實落實風險控管事項。

意即央行這一連串措施中，不管是法人還是買房買到三戶以上的自然人（也就是過往被認為可能是投機客者），都只是小魚小蝦，央行真正要抓的大白鯊，是炒地皮的那些大咖，特別是向銀行借了「回流投資」資金，結果拿去炒地的台商。

對於平穩房市，央行強調房價暴漲暴跌易危及金融穩定，甚至導致經濟衰退，如1997年亞洲金融風暴、2008年全球金融危機都足為殷鑑；更提出鑒於「住」為基本民生需求，加以居家隔離或辦公已是防疫重要防線，各國應積極協助民眾在合理負擔下解決居住問題，慎防「住宅金融化」、推升房價。

這樣的理由固然合情合理，但相較於此，央行最介意的仍莫過於台商回台投資資金變成養地、炒地基金，拿了政府利息補助的貸款卻「圈地囤房」，讓全民必須共同揹負房價上揚甚至是住宅金融化的苦果。這場央行與炒地者的戰爭，已從2020年跨越到2021年，再下一步不排除就是對養地的台商祭出追討利息等懲罰措施。