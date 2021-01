1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,打得美國灰頭土臉顏面盡失,被視為「國恥日」;2021年1月6日,川普支持者占領國會大廈造成4人死亡,美國參議院民主黨領袖舒默沉痛指出「1月6日會在歷史留下永遠惡名」。因為1814年英軍曾攻進美國首府,不過107年歷史就重演,神聖的國會殿堂被暴民突破衝進,這是美國的「第二個國恥日」。如果2001年911事件也使霸主威信掃地,美國就有三個國恥日。

國共在大陸內戰的1949年12月7日,解放軍即將兵臨城下,行政院長閻錫山將戰鬥內閣由成都緊急遷往台北,這一天是「中華民國國恥日」。2014年3月18日太陽花學運占領立法院議場585個小時,3月23日晚間還短暫占領行政院,2014年3月18日是「中華民國第二個國恥日」。

不同的是美國遭逢1207國恥日後立刻對日宣戰,中途島戰役大勝擊沉日軍4艘主力航母後,飛渡半個地球丟下原子彈,讓蘑菇雲粉碎日本「一億玉碎、全民皆兵」的垂死掙扎。中華民國1207國恥日退到意外的國度台灣,從此國旗再也不能飄揚大陸河山。

美國會被占領立遭警察驅離,示威者被擊斃,慫恿示威者的川普不得不道歉勸離,否則可能成為下台前夕被彈劾的總統,2024年還想捲土重來嗎?中華民國政府無能,學運領袖林飛帆宣稱「太陽花運動3月18日占領國會那天起已經寫下歷史」,繼而成為林九萬的民進黨副秘書長。國民黨政府不但無法即刻驅離,馬英九和江宜樺還被告殺人未遂等罪,太陽花領頭羊等眾人反而無罪;兩國國恥日的結局大不相同。

威爾‧杜蘭特(Dr. Will Durant)在花費40年完成《世界文明史》的鉅著中指出:人類歷史只是浩瀚宇宙的一粒沙子,它給我們的啟示是「戒慎恐懼」。因為歷史教訓會重演,我們常說「前事不忘,後事之師」,邱吉爾也講過相同的話「你回首看得越遠,你向前也會看得越遠」(The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.),台灣諺語說「七月半鴨,毋知死活」,都是比諭隨時要「戒慎恐懼」、「謙卑再謙卑」,勿讓歷史反噬。

筆者喜歡好萊塢的影片和劇集,因為電影裡虛擬的劇情都可能成真。2013年的《白宮末日》(White House Down)和《白宮淪陷》(Olympus Has Fallen)的場景不中亦不遠矣,《國會淪陷》(Congress Has Fallen)現在發生了。尤有甚者,推出三季的影集《指定倖存者》(Designated Survivor)敘述總統和所有閣員議長都在國會爆炸案中喪生,由唯一被冷凍未獲參加的住房和城市發展部長接任總統。這些天方夜譚之事都不排除可能性。

(作者為前海基會處長)