1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，打得美國灰頭土臉顏面盡失，被視為「國恥日」；2021年1月6日，川普支持者占領國會大廈造成4人死亡，美國參議院民主黨領袖舒默沉痛指出「1月6日會在歷史留下永遠惡名」。因為1814年英軍曾攻進美國首府，不過107年歷史就重演，神聖的國會殿堂被暴民突破衝進，這是美國的「第二個國恥日」。如果2001年911事件也使霸主威信掃地，美國就有三個國恥日。

國共在大陸內戰的1949年12月7日，解放軍即將兵臨城下，行政院長閻錫山將戰鬥內閣由成都緊急遷往台北，這一天是「中華民國國恥日」。2014年3月18日太陽花學運占領立法院議場585個小時，3月23日晚間還短暫占領行政院，2014年3月18日是「中華民國第二個國恥日」。

不同的是美國遭逢1207國恥日後立刻對日宣戰，中途島戰役大勝擊沉日軍4艘主力航母後，飛渡半個地球丟下原子彈，讓蘑菇雲粉碎日本「一億玉碎、全民皆兵」的垂死掙扎。中華民國1207國恥日退到意外的國度台灣，從此國旗再也不能飄揚大陸河山。

美國會被占領立遭警察驅離，示威者被擊斃，慫恿示威者的川普不得不道歉勸離，否則可能成為下台前夕被彈劾的總統，2024年還想捲土重來嗎？中華民國政府無能，學運領袖林飛帆宣稱「太陽花運動3月18日占領國會那天起已經寫下歷史」，繼而成為林九萬的民進黨副秘書長。國民黨政府不但無法即刻驅離，馬英九和江宜樺還被告殺人未遂等罪，太陽花領頭羊等眾人反而無罪；兩國國恥日的結局大不相同。

威爾‧杜蘭特（Dr. Will Durant）在花費40年完成《世界文明史》的鉅著中指出：人類歷史只是浩瀚宇宙的一粒沙子，它給我們的啟示是「戒慎恐懼」。因為歷史教訓會重演，我們常說「前事不忘，後事之師」，邱吉爾也講過相同的話「你回首看得越遠，你向前也會看得越遠」（The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.），台灣諺語說「七月半鴨，毋知死活」，都是比諭隨時要「戒慎恐懼」、「謙卑再謙卑」，勿讓歷史反噬。

筆者喜歡好萊塢的影片和劇集，因為電影裡虛擬的劇情都可能成真。2013年的《白宮末日》（White House Down）和《白宮淪陷》（Olympus Has Fallen）的場景不中亦不遠矣，《國會淪陷》（Congress Has Fallen）現在發生了。尤有甚者，推出三季的影集《指定倖存者》（Designated Survivor）敘述總統和所有閣員議長都在國會爆炸案中喪生，由唯一被冷凍未獲參加的住房和城市發展部長接任總統。這些天方夜譚之事都不排除可能性。

（作者為前海基會處長）