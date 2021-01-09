經過一天一夜，不管支持川普，支持拜登，大多數美國人感覺只有兩個字「滄桑」可以形容。最不能相信的畫面在他們面前一一開展，1814年英美戰爭，英軍攻進華盛頓後，206年來，國會首度「失守」，美國總統川普的大批支持者衝進國會，破壞眾議院及議長裴洛西的辦公室、砸破窗戶、將藝術品洗劫一空，還控制了參議院議事廳，5人在過程中死亡，其中1名女性遭警方射殺，另有52人遭到逮捕。一直認為美國民主有自我矯正機制的人，不再如此樂觀。

國會終於在7日美東凌晨1時完成對拜登當選總統的認證，川普也發表演說，雖然沒有說自己輸了，但是已保證在1月20日以前政權會平順交接給新政府，在最後關鍵時刻，新總統能順利產生，現任副總統彭斯及參院院長奧康納，兩位共和黨挺身而出，中立客觀，將國家放在黨派之上，更放在個人利益之上。

其中彭斯最為難得，因為他4年來都是川普的搭檔，謹守分寸，大部分時候是無聲的副總統，所以他一旦發言，就舉足輕重，例如他在前年11月在保守派智庫AEI發表反中演說，譴責中國壓迫宗教，偷竊高科技機密，反中國共產黨政府，但並不反中國人民，成了日後美國對中政策的綱領。

彭斯是虔誠基督徒，川普常用他來吸引福音派支持者，此次他以副總統身分主持參眾兩院認證拜登當選，川普事前對他軟硬施壓，但在認證啟動前，他寫了一封信給川普，也等於給美國民眾，他說總統職位屬於美國人民，而且只屬於人民。

他最動人的一番話，是在當天參眾兩院重新開議時所說的話，他說：「你們（示威者）沒有勝利。暴力永遠不會勝利。自由獲勝，這裡仍然是人民的家。回去工作吧！」講話時銀髮熠熠，沉著穩定，正義凜然。講完後，議事槌敲在桌子，讓美國民眾安心。

參院領導人麥康諾平時看起來不慍不火，總是對川普言聽計從，負責疏導參眾院議員的意見。重新開議後，他警告若阻止確認選舉人投票結果，對共和黨將「造成永久損害」，美國的民主將進入死亡的漩渦。

在這場國會之亂後，很多人感慨同是占領國會，6年多前的太陽花運動，持續1個多月，甚至還攻進行政院。美國國會保安人員一時疏忽讓示威者攻入，5個小時內就驅逐示威者、重新開議，主因是美國上下一致維護這人民的殿堂，尊重國會，國會議員議長也自重。

不滿太陽花國賠案，中華民國退休警察人員協會總會12日動員前往台北地院，抗議法院是非不分，踐踏警察尊嚴。（季志翔攝）

而太陽花運動，時任立法院長的人王金平不作為，行政、警政首長聽命上級，觀望，甚至討好反對黨，犧牲了國家名器，創下惡例。不用武力，還是有很多方法逼退，如斷水、斷電、斷網路，當時不作為者是罔顧國家法治，把自己利益置於國家利益之上。

太陽花示威者闖入行政院，荒謬的是警察局長、分局長、行政院長還被起訴。這次美國民眾攻占國會事件，林飛帆卻說和太陽花不同，要國民黨別消費盟友。我們常譏笑美國民主的笑話，這次事件，美國國會的自重及強力執法，台灣還有很多可以學習之處。

（作者為資深媒體人）