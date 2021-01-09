繼去年11月30日發表「萊劑標準以下，吃萊豬不影響健康」後，前中研院院長李遠哲又於1月5日就萊克多巴胺爭議發表看法，指稱「糖也是毒，只要少吃就沒事」。針對李先生的意見，個人表達以下幾點看法。

李先生宣稱的安全標準，由於並未說明依據，個人無從評論是否可信，僅提出部分已知的報導供讀者參考。歐盟食品安全局（EFSA）早在2009年4月，針對Codex依據「食品添加劑聯合專家委員會」推薦訂定《有關瘦肉精容許標準之文獻與研究》報告，提出「萊克多巴胺安全評估」共52頁的科學性評論，其中重點係僅以6個人吃過沒有中毒反應做為藥物安全的依據，提出質疑。

2014年7月《生命科學》期刊也刊登了一篇〈在160個國家被禁，為什麼萊克多巴胺在美國豬肉裡〉的文章，文中簡述了以國家豬農協會為代表的部分美國豬農對歐盟的施壓，也報導了美國豬農開始拒用萊劑。

根據理性維基（Rational Wiki）網頁，「諾貝爾病」是指部分獲得諾貝爾科學類獎項得獎人在獲獎後，為偽科學背書或從事偽科學相關研究的現象；該網頁也指出此一現象凸顯了人對「有問題論述」的免疫力不足，包括有成就的科學家在內。

此一現象具代表性的例子是創辦矽谷第一家半導體公司、電晶體共同發明人、諾貝爾物理獎得獎人威廉‧蕭克利（William Shockley）對優生學的支持，從他曾提出智商不到100，如果志願結紮應得到金錢補償的政策建議，可見一斑。

科學知識或論述是否值得大眾信賴，取決於科學工作評論、檢驗的流程；個別科學工作者的研究成果雖可能有錯，透過同儕審議的「公開」發表過程，共同努力、累積才有可能獲得大眾信賴。哈佛大學科學史教授歐瑞史克斯（Naomi Oreskes）在其所著《為什麼要信任科學？》一書中說：「當科學受到意識形態或經濟利益的攻擊時，保護科學，不但要能夠說明科學值得信賴的基礎，也要能理解與述明科學的限制。」做為讓大眾願意信任科學論述的標竿人物，祝福李遠哲對諾貝爾病有免疫力。

至於我與我的家人，在沒有足夠證據支持萊克多巴胺對人無害前，筆者將學習17世紀學者帕斯卡的賭注，賭萊克多巴胺對人體有害，不吃豬肉了。賭錯，不過是少吃豬肉；賭吃豬肉，萬一錯了，還不知會有什麼麻煩。（作者為國防大學中正理工學院前院長）