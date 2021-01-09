美式民主轉為民粹，川粉攻襲國會震驚世界，可由即將去職的蓬佩奧言行，窺知梗概。

蓬佩奧曾任美國中央情報局（CIA）局長，照他自己的說法，那是個專事說謊、滲透他國、搞政變、顛覆他國政權的工作。透徹地說，CIA正是美國展現霸權主義、霸凌他國的先鋒。美國用海外駐軍實施霸權主義，霸凌的對象則是那些具有戰略地位和戰略資源的國家，在那些國家裡推動民主政治，其實是美國控扼執政當局、推翻反美政權和領袖的遮羞布。二戰以還，凡是美國積極推動美式民主政治的地區和國家，無一倖免於政變頻仍、政局動盪，甚至國破家亡、人民流離失所的後果。

作為美國霸凌他國先鋒機構的首長，蓬佩奧的民主觀念和是非邏輯，豈能正常？

蓬佩奧評論香港反修例暴動時說：「我們跟香港人站在一起」，既無視於反修例暴動中頻頻出現的大英國協旗幟與美國國旗，選擇性失憶、不記得美國領事涉入香港暴動的事實，也假裝沒看見香港暴徒目無法紀地縱火、打砸公共設施、衝進立法局、扯下中國國旗和香港紫荊旗。等到川粉暴民衝進美國國會時，他的說詞一變而為：「永不接受目無法紀和暴動的人」。

兩套截然不同的標準，不禁要讓人懷疑，蓬佩奧難道是要和香港暴民站在一起，反對美國暴民的目無法紀？川粉暴動在短短4小時被弭平，彭斯副總統和總統當選人拜登，不約而同地指斥暴動即為政變、即為叛變，巴西報紙譏評川粉暴動是美洲百年來唯一沒有美國大使館參與的政變後，蓬佩奧「幡然悔悟」，邏輯再變，居然準備和財政部長梅努欽等人，引用美國憲法第25條修正案，罷黜老主子川普。

聽蓬佩奧之言，觀蓬佩奧之行，對比台灣政壇這些年來的「變化」，是不是有似曾相識之感呢？川粉暴動後，評論者多將矛頭指向川普的狂妄自大，視國事如兒戲，誤以為推特貼文可以治天下，煽動無知群眾可以讓美國再度偉大。其實，美式民主遽變為美式民粹，多少是源自於幕僚和部屬的戀棧與縱容。

儘管如此，美國畢竟實施民主時間較長，韌性也足夠。川普誤國4年，耍賴不承認大選結果時，我們仍然可見美國許多媒體持續不黨、不群、不私、不賣地監督政府，聯邦許多法官也能秉持司法獨立，拒斥川普的違法亂紀，也有許多公務人員、軍警在關鍵時刻挺身而出，捍衛憲法。這些，在在顯示了，美國民主政治擁有傲人的自我修復能力。民主政治自我修復的能力，必須假以時日，必須國有諤諤之士，這些，美國在透過CIA輸出美式民主時，從來不附贈的。

民主政治是很脆弱的。辛勤灌溉出來的玫瑰，很可能在一夕之間便遭摧殘。川普用了4年時間重新定義美國民主為民粹，至於台灣，從2014年縱容、歡呼太陽花暴動到今天，也不過就是6年的光景，便將「民主轉型的台灣」，一變而為《亞洲週刊》標記的「民選獨裁」。

蔡英文在今年的新年講話說，「人們總是如此強韌，就像我們的上一代，可以從戰後的百廢待舉中，創造出經濟奇蹟、民主奇蹟的故事。」然而，蔡英文全面執政以來，似乎忘記了，今日種種民主果實，來自於戰後百廢待舉時、為了創造經濟奇蹟和民主奇蹟所不得不的獨裁專政。如今的蔡英文，卻在台灣獲得初階民主時，回過頭來，衷心擁抱上一代的獨裁專制。台灣的民選獨裁，一如川普，源自執政者、周遭部屬與幕僚對權力的渴望與戀棧，源自於新民主的修辭學和新媒體的濫用。當然，也少不了多數選民的無知、怠惰與縱容。

台灣，實施民主政治日短，既沒有一套關於民主政治的獨立論述，官員與民代若不是沉溺於專制王權的思維，便是長期罹患了夜盲症和軟骨症。缺少了自我修復能力的台灣，一旦步上川普式民粹的覆轍，只能日趨下流，淪為第三世界的「香蕉共和國」。

法國大革命時，羅蘭夫人在斷頭台上留下名言：「 自由、自由，多少罪惡假汝之名行之？」如今，照見民進黨全面執政後的台灣，我們也可發出：「民主、民主，多少罪惡假汝之名行之？」的嘆息！

（作者為資深媒體人）