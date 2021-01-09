川普教唆川粉攻擊國會，引來民主國家撻伐，美國內部也將由民主黨眾議員啟動彈劾，眾院更以「精神失常」為由，聯手軍方阻止總統發動核戰。當全球眾叛親離，唯獨蔡政府獨步世界，高調喜迎川普金主、美駐聯合國大使克拉芙特訪台。無論這是自願亦或被迫，克拉芙特此行，對台終是弊大於利。

克拉芙特本周訪台一旦成行，將是首位來訪我國的「現任」美國駐聯合國大使。這對鍾情於大內宣的蔡政府來說，必然可發揮一定程度的政治宣傳效果，順勢操作成「台灣有望加入聯合國」的假性興奮劑。

只是，川普雖然瘋狂，但不是傻瓜，做每件事，必然都有其目的。他在卸任前夕，大動作派高階外交官來台，難道會是「宣揚民主同盟」理念？一個心中沒有民主的總統，卻派人來「宣揚民主」，這種黃鼠狼給雞拜年的舉動，台灣是該高興，還是豎起寒毛警戒？

況且，在蓬佩奧宣布派克拉芙特訪台的同一天，川普就在美國國會外頭，邀請支持者瘋狂示威，甚至教唆攻擊國會，最終釀成包括警察死亡的血腥暴力事件。

此際，台灣必須深思，在川普眼中，是否也把台灣當成衝進國會的川粉一樣，都是任其唆使擺布的敢死隊？差別僅在於，美國川粉是被叫去攻擊國會；台灣川粉，則是被推去挑戰擁有200枚核彈頭的大陸。

面對這樣一位被美國國會認證的瘋狂者，台灣到底該用什麼態度，來迎接克拉芙特的到訪？這是天下掉下來的禮物，還是刀子？蔡政府千萬別被賣了，還在幫忙數鈔票。