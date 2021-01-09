民進黨蔡政府以輾壓民意之勢，強行開放含萊多巴胺的美豬進口，因行政措施配合不周，以致亂象頻仍，例如因萊豬政策不同調，中央甚至出言恐嚇地方，以及豬肉標章真偽難辨等；各種後遺症也已陸續出現，包括豬肉價格大漲等。隨著農曆春節接近，民眾的年節採購必然會受到衝擊。

總統蔡英文在去年8月28日以一場為時僅11分鐘左右的記者會，直接宣布開放萊豬進口。接下來就是行政體系一連串的強勢推銷，由號稱「萊豬院長」的行政院長蘇貞昌率「萊豬哼哈二將」衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲，不斷出面告訴民眾，萊豬沒有問題，陳時中還說，萊豬進口有限，民眾想吃還不一定吃得到，一副吃到萊豬彷彿中樂透一般的荒謬言論，層出不窮。

近期連前中研院院長李遠哲都頂著諾貝爾獎科學家的光環，出面為萊豬背書。他認為，糖也有毒，大家還不是照吃，所以吃萊豬沒問題。不過，李遠哲論點恰好就是輿論對萊豬政策的質疑之處。

已對民眾生活造成衝擊

許多人都知道糖確實不宜多吃，因此現在各類食品都已標示含糖量，但蔡政怎麼樣也不肯標示肉品是否含有萊劑，民眾無法獲得充分的資訊，最後是逼大家盡量不要吃進口豬。

也因為如此，不只美豬進口量已下跌兩成，也連累了其他國家的豬肉進口量。蔡政府說開放美豬是為了打開台灣對外經貿的大門，如今可好，外國豬肉在台灣市場都賣不掉了，蔡政府的官員準備在經貿談判桌上被K吧。

為了幫助消費者「正確」採購本土豬肉，衛福部和農委會都推出了「台灣豬」標章貼紙，供真正銷售或使用台灣豬肉的店家張貼。本以為政府掛保證，民眾應該可以買的安心，不料各種台灣豬標章貼紙不但可以在拍賣網上買到，甚至可以直接下載、列印，愛貼哪裡就貼哪裡，掛豬頭賣狗肉也無妨。這樣的政府標章毫無公信力可言。

最可笑的是，蘇貞昌和陳時中在1月1日萊豬開放的第一天，就有模有樣地前往新北市八里港視察「進口豬肉通關作業」，蘇貞昌還稱，政府會作好「萊豬把關」。但萊豬真正到港，應該至少是3、4個月以後的事，請問蘇陳此行要查什麼？根本就是作秀！

更嚴重的是，蘇內閣的逐批檢驗只實施前3個月，難道等萊豬真正進口後，就沒有所謂的逐批檢驗了嗎？那以後萊豬隨便進口、又沒有標示，會有多少萊豬被不知情的民眾吃進肚子裡去？真是教人不安。

因此，有多個地方政府依據議會通過的自治條例，對包括萊劑在內的乙型受體素採零檢出規定，地方政府願意扛起稽查和取締的責任、為民眾的食安把關，本是好事，不料卻遭到行政院恐嚇。政務委員羅秉成嗆地方政府，如果堅持零檢出，不但不合理、不可行，而且違憲。他甚至還說，如果地方官員針對萊豬執行查緝處罰，會有法律責任，將送懲戒。

羅秉成如此蠻橫強勢，引發民眾和地方政府一片大反彈，但民進黨立委卻對他大聲叫好，封羅秉成為「新戰神」；民進黨立院總召柯建銘更是用力讚賞。

羅秉成說他的座右銘是出自作家紀伯倫的作品《先知》中的一句話：「如果不是整株樹的默許，沒有一片葉子會自甘墮落。」開放萊豬、傷害國人健康，果然是民進黨整個黨違逆民意的集體惡行。然而，就算民進黨可以用一切手段壓制反萊的聲量，這項開放政策除了確實引發了排山倒海的民怨之外，也已實際對民眾的生活造成衝擊。最明顯的就是國內豬肉價格已經上漲。

推銷萊豬的官員都拒食

今年開放萊豬後，儘管萊豬還未實際進口，但國內毛豬拍賣價格已逐日上升，1月7日來到每公斤74.87元；過往農曆春節時1公斤平均約65元，現在距離春節還有1個月的時間，買氣還沒有真正上來，但豬肉的拍賣價已經貴了近10元，令人擔心，當節期越近，豬肉會漲到什麼程度；豬肉是國人重要的食材，一旦豬肉價格上場，又將會進一步帶動整體物價的上漲。

蔡英文開始「下鄉」與民眾溝通萊豬，民眾未必了解台美經貿談判等議題，但民眾看到連用力推銷萊豬的政府官員都拒絕食用，更感受到豬肉和民生物資價上漲的壓力，這些現實的問題不是靠網軍帶風向或大內宣可以化解的。蔡英文是開放萊豬的始作俑者，她要跟民眾談什麼？