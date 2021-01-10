剛過去的2020年，中國大陸經濟勉力通過嚴重疫情考驗，使其GDP（國內生產總值）難得獲致正增長，且全年GDP數值超越了人民幣1百兆元大關，是大陸經濟發展的重要里程碑。如此「百兆元級GDP」，誠然值得大陸官民自豪，但陸方主政者仍須注意到，它也會帶來一些新的考驗或壓力；主要是，它可能導致美國等西方國家的「制中」勢力益形坐大，而更深刻地干擾大陸經濟發展。這種負面的後續影響，大陸主政者有必要妥適因應，以求趨吉避凶。

回顧2019年，中國大陸GDP數額已達人民幣99.0865兆元，按當年匯率，折合14.4兆美元，而同一年美國GDP為21.7兆美元，也就是大陸GDP規模已達美國的66.36％，穩居全球第二大經濟體地位。

而2020年新冠肺炎疫情下，大陸GDP規模的對美落差更為縮小。因為大陸疫情控制成效優於美國，至下半年，大陸生產活動已基本回復常軌，比美國表現為佳，所以，2020年大陸GDP據估計仍有正增長，惟美國則是負增長。一正一負，兩者差距自然縮減。

而這一年中國大陸GDP年增率只要超過1％，則其絕對數值就會逾越人民幣百兆元大關，當然其折合美元數額亦會同步增長。如按IMF（國際貨幣基金）在2020年年尾估測數據，這一年中國大陸GDP正增長1.85％，絕對數值折合15.22兆美元；同年美國GDP負增長4.27％，絕對數值縮為20.81兆美元。若以此為準，則2020年中國大陸GDP規模已擴大到美國的73％，一口氣比2019年「膨脹」了6.78個百分點，即更加「逼近」美國的GDP規模，亦是史上首度有單一國家GDP數額如此接近美國。

當前正是美國「改朝換代」前夕，卻浮現「中國大陸GDP加速追趕美國」訊息，不免影響美國拜登新政府的對中經貿政策取向。原本，普世預料，拜登上台後，雖然仍會設法阻擋中方對美國作經貿爭鋒，但可望大幅修正川普對中「直球對決」的貿易戰與科技戰手法，不再急於逼迫中方就範。

惟上述訊息一出，拜登政府難免因此升高對中的警戒心，也可能持續沿用川普一些激烈的對中貿戰手段（如直接打壓中方特定企業），以拖延中國大陸經濟規模趕、超美國步伐。這是中國大陸對外經貿發展的重大變數。

另有兩個應受重視的動態，一是「中歐投資協定」甫於去年末完成談判，隨即傳出消息說，歐盟內部一些國家，不滿德國強勢主導該協定談判過程、未能在協定文本納列這些國家的對中意見，因而揚言在各該國國會及歐洲議會審議時加以杯葛，致該協定最終能否生效，尚不確定。

第二個動態，是關於中國大陸稍早前表態有意加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）之事，日本首相菅義偉日前居然公開回應說，CPTPP要求成員國必須具有高水平的市場開放安排，而就當前中國大陸的政經體制而言，其恐怕很難加入。菅義偉如此讓中國大陸碰軟釘子，不知所為何來？

直白地說，國際社會現在對大陸經濟是頗有「恐巨症」，因後者的「量體」太大（大陸GDP約是日本的三倍），很容易影響任何單一外國的產經生態，難怪經常會被提防。而這種情況，在大陸GDP數額逾人民幣百兆元大關後，必然更加凸顯。

但從另一個角度看，大陸經濟擴張到這麼大的規模後，反倒容易擔當國際社會的建設性角色，俾為大陸自身持續發展創造和諧安定的外部環境。就此，大陸有必要加速產業科技突破，並藉此擴大對外技術移轉；同時，其須傾力擴大進口，及盡可能地授予外資企業國民待遇。果能如此，則大陸經濟將更易壯大，且大而可親。

除此之外，莫忽略大陸內部經濟生態，也會受到大陸經濟規模顯著擴大的影響。亦即，大陸GDP數額越過人民幣百兆元大關後，其每年經濟增長率，因「分母」已甚大，自然會相對「扁平化」，若能有個5％就很難得，實不易重演以往兩位數高增長。

這種情況，會影響大陸社會的經濟心理，使其從著重「做大餅」變成聚焦「分大餅」；即多數民眾會更關注社會財富是否公平、合理分配，而給主政者帶來相關的改革壓力。

如何在市場機制下，優化生產要素的投入與報償對價關係，同時採取適宜政策舉措以縮減貧富差距，應是大陸政府未來的重點政務。至於以往「先讓一部分人富起來」的政策，已可完全終結。這也應是大陸GDP逾人民幣百兆元大關的後續影響。