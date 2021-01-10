大陸新冠疫苗全民接種計畫即將啟動，廈門台協開始接受當地台商、台人登記接種，並比照大陸民眾享有免費待遇。陸委會針對台人接種大陸疫苗的質疑和提醒，引起了國台辦數次痛批，過去一年的疫情已讓兩岸民意徹底撕裂、深陷敵意螺旋，難道疫苗議題又會重新點燃兩岸的怒火？

不同於去年疫情爆發之初，令人猝不及防，致使兩岸危機管控機制幾近失靈，對於疫苗議題，雙方政府本應有充足的時間、空間來進行認真研究和規畫，但政治糾結阻礙了這一進程。當然，疫苗接種與認證是個相當複雜的問題，兩岸政治之爭只是一個面向，政治問題與技術難題的交纏，如何回歸科學、回歸常識、回歸人性，才是最困難的部分。就民眾而言，便利才是最重要的。

首當其衝的，是疫苗在兩岸官方的認受性問題。大陸疫苗能否得到台灣官方認可，以及台灣所用疫苗大陸是否承認，這既是技術問題，也是政治問題，既需要兩岸溝通協商，也需要兩岸建立共同標準。台灣研製疫苗目前尚在試驗階段，所採購外來疫苗基本上都獲得國際廣泛認可。大陸並未排除承認在台接種疫苗證明，以便利台商、台人來往兩岸，蔡政府卻搶著把「醜話」撂在前面，稱現行法規均不承認大陸疫苗。

不過，只要仔細一想，就知這種說辭根本經不起推敲。台灣既然已經加入COVAX全球疫苗分配機制，假如大陸國產疫苗被納入COVAX，難道台灣要硬著頭皮不承認這個「國際標準」嗎？難道只會接受COVAX中完全沒有大陸背景的疫苗嗎？除此之外，美國輝瑞（Pfizer）、德國Biotech與大陸復星共同研製生產了mRNA疫苗，在歐美的全民接種計畫已啟動，這說明大陸藥廠也獲得歐美認可與授權，台灣還會「鴕鳥般」硬把這類疫苗排除在外嗎？

大陸疫苗的三期實驗報告已陸續在國際主流醫學期刊發表，一些國家也大量採購大陸疫苗，部分已經投入接種。台灣社會對大陸疫苗的安全性、有效性確有不小疑慮，再加上新冠疫苗接種屬於重大公共政策，政府更要為民眾生命健康把關。但政府是否應在這方面「超前部署」，提早研究或評估承認部分納入國際機制、或被國際社會廣泛認可採用的大陸疫苗的可能性呢？從目前陸委會、衛福部相關人士的措辭來看，政府毫無部署，只有上綱上線的政治表態。

兩岸疫苗互認只是最基礎工作，接下來需要評估的，是疫苗接種後的互免隔離。這也是許多在陸台商、台幹、台生最關心的問題，更是決定兩岸交流能否實現蔡總統口中「疫後逐步恢復」的關鍵。由於疫情境外輸入壓力極大，加上變種病毒來勢洶洶，兩岸官方都不敢貿然取消或放寬入境隔離檢疫的規定，這一點完全可以理解。但以目前情勢來看，唯有一把鑰匙才能解開兩岸交流之鎖，就是「核酸陰性證明+疫苗接種證明+抗體陽性證明」憑證，而這恰好是與兩岸疫苗的接種率、保護率密切相關。

目前為止，大陸官方尚未公布已接種疫苗者減免入境隔離的政策安排，讓很多往來兩岸的台商、台幹擔心不已。他們普遍有頻繁出入境的需求，本就屬於大陸疫苗的優先接種對象，既然國台辦、地方政府已經將台胞納入優先免費接種人群，那就應該盡早與大陸衛健委等部門協調、制定配套政策，若今後民眾能提供上文所述的「1+1+1」憑證，可單方面先取消或減免從台灣入境大陸的隔離時間，以便利兩岸民間交流恢復，這才是做好、做實、有效的「惠台政策」。同樣，蔡政府也需研究制定相應的配套措施，這也是對大陸、對兩岸關係的務實善意表達。

一年前的1月13日，正值民進黨贏得總統、立委選舉的敏感時刻，北京還是透過兩岸既有聯繫機制，邀請台灣專家赴武漢考察，為蔡政府提前預判、超前部署提供了重要依據。此後，無論是武漢包機，還是千里送藥、安排血友病童返台，儘管遭遇強大輿論和政治壓力，兩岸仍然有辦法、有管道交換訊息、展開協調。

轉眼間已經一年，兩岸不能再「因疫生恨」下去了！兩岸政府、有識之士應該從過去經驗中汲取教訓，擱置政治分歧，盡快確立以疫苗為合作點的共同議程，這是拯救兩岸關係的最後一線生機，公道自在人心。