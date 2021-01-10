螞蟻集團計畫將「花唄」和「借唄」小額信貸業務轉移至消費金融公司，以納入政府監管，這是一個好的發展。

螞蟻集團史上最大規模的IPO案臨時喊卡，有些人認為是政府妨礙市場發展。其實，幾乎所有國家，金融系統都嚴格控管，特別是美國，很多人以為美國是最自由的國家，事實上，美國人因為對大型銀行的不信任，曾經制定許多奇奇怪怪的限制法令。

去年10月螞蟻集團公告，將在上交所的A股和香港的H股同步上市，可望成為全球史上最大的IPO，但去年11月3日遭大陸官方喊停。螞蟻集團旗下品牌包括支付寶、芝麻信用、螞蟻聚寶、網商銀行、螞蟻小貸、螞蟻金融雲、餘額寶、招財寶、螞蟻花唄、天弘基金等，和銀行經營項目沒有太大差別，受到的監理卻大不相同，並不合理。

雖然螞蟻集團創辦人馬雲曾經批評規範銀行資本充足的《巴塞爾協議》是「老年俱樂部」。但大陸人民銀行前行長戴相龍也指出，互聯網金融改變不了金融屬性，不能允許互聯網以訊息平台取代金融中介平台，逃避監管。

大陸銀保監會、人民銀行最近發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，對網路小額貸款業務作出小貸公司出資比例不低於30%等限制，「彭博」報導指出螞蟻集團因此計畫重新調整旗下消費信貸業務，希望能符合監管要求。

相信大陸官方這些作法，可以有效規範金融科技，維護消費者權益及金融穩定。