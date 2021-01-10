即將卸任的美國總統川普，因煽動支持者暴力佔領國會，讓美國引以為傲的民主蒙羞。任期只剩一週多的川普，在政治上已經臭不可聞，不過川普大概沒想到，因他也更加臭掉的，還有臺灣的太陽花運動。

說川普已經臭掉，舉個例子，大家就很清楚。美國國務卿龐培歐宣布駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪問臺灣，臺美斷交後，這是何等大事，結果呢？在臺灣引發的效應不成比例，味道完全不對，就連過去被視為親綠的前美國在臺協會處長楊甦棣都搖頭，認為一個跛腳政府下臺最後數天，派高層訪臺太奇怪，而且時機很糟。

為何如此？先不說克拉夫特代表的特定利益背景，也不提龐培歐的政治算計，這件事之所以走味，原因很簡單，因為川普已經臭掉。因暴力入侵國會事件，他的閣員有六位閃辭，連共和黨自家人都不挺，川普臭不可聞，因此克拉夫特訪臺，也味道盡失，這是蔡英文政府之前過度押寶的苦果。

而因川普而起的美國國會暴力入侵醜聞，被多數臺灣人視為是「美版太陽花」，近日許多輿論、網路梗圖也開始比較，同樣是暴力入侵國會，同樣是自以為正義，但美國畢竟是民主老牌國家，法治傳統堅實，兩位議長：眾議院議長裴洛西與兼任參議院議長的副總統潘斯，都恪守職責，短短數小時內恢復秩序。

但是臺灣的太陽花卻非如此，在當時在野，如今已貴為總統與閣揆的蔡英文、蘇貞昌力挺下，暴力佔領國會成功，還一度入侵行政院；而且在蔡英文當選總統後，行政院放棄追訴，所有暴力入侵者全部無罪。當年帶頭的林飛帆，近年投靠民進黨，更高升為副秘書長，月領九萬高薪，有「林九萬」美譽。

但是當川普臭掉，「美版太陽花」被全世界領袖嚴厲譴責後，當年幫蔡英文與民進黨圍事的臺灣太陽花，也終於原形畢露。臺灣人開始有所比較：我們與美國都是民主國家，都有定期選舉，國會正常運作，司法獨立審判，不管你訴求再自認正當，一切都要循法治走，不能恣意而為，看看美國怎麼對待入侵國會的暴民，我們卻歌頌暴力，坐視圍事小弟雞犬升天？

其實臺灣太陽花開始發臭，不是今天才開始。從當年太陽花的幾個新聞人物醜聞纏身，就出現破口了，包括「太陽花戰神」的陳為廷捲入襲胸與性騷擾，「太陽花女王」的劉喬安被查出從事援交與跨國仲介賣淫，學運期間駐守醫護站的「社運名醫」柳林瑋，遭檢舉挪用公款，被公民1985行動聯盟告發詐欺和侵占。最關鍵的人物林飛帆，在投靠民進黨，變成「林九萬」後也走下神壇。

這次「美國太陽花」後，林飛帆一開始閃躲不語，沈默幾天後，終於開口說把兩者放在一起是「不當類比」，遭宅神朱學恆訕笑。網友也開酸林飛帆：「最沒資格講話的人還出來說，看來九萬不夠用」。其實，也難為了林飛帆，因為川普臭掉的威力太甚，凡人都擋不住，更何況本來就窩在鮑魚之肆的林飛帆。

任誰也沒想到，川普居然幫臺灣的「太陽花運動」寫下了墓誌銘。不過，川普與太陽花臭掉，對臺灣不重要，但是太陽花造成的惡果，影響臺灣前途，就讓人憤慨。當年林飛帆等人說，要訂定兩岸協議監督條例，之後卻毫無進度，臺灣的競爭力已經一去不復返，美國華爾街日報社論批評「臺灣自甘落後」（Taiwan Leaves Itself Behind），臺灣人怎能不生氣？

（作者為政治評論者）