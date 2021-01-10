行政院長蘇貞昌周日到屏東宣布高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區等利多消息，而且強調「今天是屏東大日子、歷史性時刻」，至於是否有效益、會不會變成蚊子路線就不必考慮了。

類似高鐵這種重大交通建設，當然有其非常「政治」的一面。當年高鐵在原本的7站外再加設苗栗、彰化、雲林等3個運量低落的車站，當然就是百分之百的政治考量。而高鐵延伸屏東，更是百分之百的「賣政治」，因為這個政治支票在選舉前早就宣布「好幾次」，這次蘇貞昌只是再次宣示而已。

花上千億元把高鐵延伸屏東是否有效益、合乎專業與否，其實交通部早有評估並經專家審查過，結論是：完全無效益，30年都不會賺錢，自償率甚至可能低到是負值，這代表的是這個計畫的運量連現金流都無法支應。

專家評估的是專業，在高鐵增設的3站中其實就已驗證，這些政治車站每天進出旅客只有區區3、5千人，除非年節連假，否則就是空蕩蕩，3個車站進出人數尚不如嘉義1個站，與其他大站的差距就更大了。多設這3站卻讓全部行車時間增加，等於其代價是其全體乘客負擔，只是這些乘客不自知罷了。

其實，民進黨為了地方與政治而要推動的蚊子建設還不少，例如高鐵也要延伸到宜蘭，屏東除了有高鐵延伸外，連捷運都要從高雄延伸過去。不必懷疑，這些最後必然都是效益低的虧損路線，只是當那天來臨時，那些政客全部都已安全下樁了。