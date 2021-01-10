美國會山莊遭暴徒攻佔，被形容為美國「史上最黑暗一天」，主因這是南北戰爭以來，政權和平轉移首度遭遇的重大挑戰。好在美國高官珍惜200多年來建立的民主基業，關鍵時刻果斷抉擇，才得以5、6小時敉平亂事。這其中，有不分黨派堅持民主信念，多國領袖同聲譴責，不同黨派國會議長擲地有聲的表態，最終暴徒得以繩之以法。相較當年太陽花攻進國會殿堂，政治人物逞私慾棄憲法高度於不顧，真有如天壤之別。

美國總統川普6日趁國會最終認證正副總統之際，鼓動上萬川粉製造騷亂。面對示威者，華府、紐約州出動國民兵，FBI派員介入，國會警備隊啟動最高級戒備，撤離參眾議員暫停議事，一時催淚彈、曳光彈、震撼彈齊發，沒一點遲疑，華府隨後宣布宵禁及15日緊急狀態。

同樣是國會遭衝擊，台美卻展現兩樣情。在台灣，國民黨號稱完全執政，但領導者決斷不夠，被反對黨牽著鼻子走，遇事綏靖，加上馬王政爭餘緒猶存，國會被太陽花群眾佔領24天形同棄守。

但面對同黨總統川普鼓動暴亂，美參院議長、副總統彭斯下令國民兵增援，主導平息暴亂，敲下議事槌前還向暴徒喊話，「你們沒有贏，暴力永遠不會贏。當我們重啟會議時，世界會再見證我們民主的力量和復原力。」彭斯雖形容當天「史上最黑暗」，但暴亂數小時內解決，無疑展現美國民主高度及對憲政的堅持。

民主政治黨同伐異是常態，但關鍵時刻堅持原則才是高度。川普不認輸，以各種手段意圖推翻選舉，卻不見同黨參眾議員或閣員處處包庇。參院共和黨領袖麥康諾說「這些人破壞民主，失敗了，我們會回到崗位履行憲法職責。」共和黨參議員羅尼更直指暴徒被川普煽動，釀成可恥事件；閣員如交通部長趙小蘭等也憤而請辭。而當年台灣國會被佔領，當今高層蔡、蘇等官員，卻如開PARTY般慰勞太陽花對民主的貢獻。

國會山莊暴亂，讓外界見識了美國民主的有序運作。當川普不斷以瘋狂行徑挑戰民主底線時，副總統除堅守崗位，且總在決斷時刻做出正確選擇；第二順位代理人、眾院議長裴洛西則與軍方通電，確保川普不發動戰爭或核武，歷任總統、國防部長公開挺民主、司法體系更有序執法，無不為維護民主基石完整不受破壞，做出努力。

美國媒體近日民調顯示，逾6、7成民眾認同「暴徒受到川普鼓動、必須繩之以法」的觀點。川粉的確可以學太陽花說，「國家被偷竊了，民主被偷竊了，我們正進行公民不服從運動。」但在美國成熟的民主運作機制下，聯邦法院及FBI可沒給予任何同情或法外施恩。太陽花該走下神壇了，台灣民主可真是一道美麗風景線啊！