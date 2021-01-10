川普下台倒數計時，如今他身在華府抓耳撓腮的最大難受不堪，並非閣員紛紛跳船辭職，絕對是「推特、臉書帳戶被封鎖」！社群媒體出手截斷了他與支持者們「心心相印」的日夜連結，甚至連谷歌、蘋果也從APP平台將川粉號召集結使用的Parler移除。這幾天只剩總統官方帳號可用的川普，再也無法隨時貼文大放厥詞，彷彿沉默且靜待的羔羊。

美國國會這次被川普支持者的武裝暴民攻入，劃下了2021年第一道刻入歷史的傷痕，許多人截圖保留了川普推特上最後幾則「慫恿推文」，這是可以被控訴百年的證據，示現著一名當權者的私心極致，確實可以不惜以破壞整個國家體制做為挑戰。上帝明明賞了川普一道耳光，斷其連任、令其反省，不料川普竟想刺穿上帝的手掌，以追隨者的鮮血生命為代價！

美國許多政治人物包括共和黨議員公開以「邪教教主」指責川普，暴亂雖然迅速平息，但顯然對川普的最後信任已經粉碎。除了擔心他任期最後可能發動核武，或同樣揪眾擾亂拜登新總統就職典禮，如今國會更試圖以阻止或剝除其權力的「彈劾案」，進一步連根拔除川普2024年重返大選的機會。然而，川普真的就此將理性且冷靜的面對「失敗」？

國會暴民事件成為美國民主之恥，外界這一波對川普出手撻伐的手段毫不留情，主要也因「此時不做，更待何時」？推特、臉書遭川普長期操弄使用於宣傳種族歧視與分裂主義，若非這次的國會衝突，也很難「師出有名」的封鎖川普言論。但也不得不說，科技網路手段對川普的「制裁」，顯然比法令程序任何體制內的制衡來得有效又真切！唯獨川普也埋下並示範了今後的政治抗爭，將完全是以「網路科技」為主戰場。

川普挾帶著7000多萬支持者的人氣，下台後也是「全球超級網紅」的程度，而川普拒絕接受選舉失敗的心態，也比想像中更頑固堅持。儘管早前已有不少學者與機構發出「武力動亂」的警告，但若非親眼見到眾議院「赤裸的暴力現場」，多數人不會相信川普教主等同玉石俱焚的強烈執迷程度。這回公開鼓動暴民，只是教主華麗現身的起手式。

毫無疑問，川普必然將會建立自己的「社群媒體」甚至「新聞媒體」，以對抗打擊他的推特、臉書，乃至谷歌、蘋果、CNN！川普從早年自製電視節目的經驗中，早已精通收視賣點與爭議效果，不同於製作人「動腦」或投資者「出錢」，川普如今多次驗證了他廣大政治人氣取得了「公眾募款實力」。失去華府寶座的川普並不傷殘，他終將會在自家媒體造勢人氣的祥雲裊裊中光芒萬丈的現身。

於是對於川普今後的一切行為可能，民主黨乃至各界終於願意嚴肅去「猜測、面對、預防」了！眼下首先慎防拜登就職典禮順利完成，避免遭遇同樣川粉暴民的侵入破壞，但最終唯有眾院發動的國會彈劾案通過，才可能真正剝奪川普今後的參選權力，將其完成徹底的「政治封印」！

川普絕對不會承認失敗，即使徹底「魔化」也在所不惜，他的存在注定將繼續分裂共和黨、分裂美國，睥睨煽情的直到成為美國民主史上無法被抹去的一記噩夢。