含萊克多巴胺肉品自元旦開放擴大進口，全台灣對於萊豬、萊牛、萊內臟的疑慮全境擴散，不但攤商、家庭主婦人人聞萊色變，就連當初順著「黨意」硬是通過進口法案、逼人民只得接受蔡政府向美國進貢「善意」的綠營立委，都已經被「民間反萊豬聯盟」貼上撕不下的「萊豬黨」標籤，就等2月1日本屆立委滿周年的罷免期程到來，即可順應反萊豬民意，依法提出各選區的罷免案。

毫無疑問的是，政治權位及利益安排永遠是萊豬黨的第一順位，因此蔡英文主席在中常會中已經感受到萊委們的壓力，要她拿出辦法幫大家分攤民意反撲的力道，總不能大家綁成共犯結構，擔責任時卻只要聽命投票的立委自負。於是乎，萊豬黨中常會提出的方法就是蔡主席下鄉秀。

問題來了，蔡英文難道是要到全台灣319鄉鎮市親自示範如何烹調、品嘗萊豬嗎？這場萊豬大秀的戲碼，全台灣都在等著看。

萊豬黨要安排總統兼執政黨主席的小英下鄉安撫民心，設計的橋段可以有行雲流水過場般的官樣文章儀式，反正到場交代即可，萊委就算不滿也只能把苦往肚裡吞。然而下鄉當然也可以真的是苦民所苦，拆解大家無法理解為何蘇貞昌院長只示範如何吃台灣豬肉的問號。畢竟大家本來就愛吃台灣豬肉而不愛吃萊豬，現在民間真正的問題與擔憂是在被視為「毒豬」的萊豬肉對人體的傷害疑慮，因此需要一個「大人」示範吃下去很爽、很健康。

蔡英文萬金之軀會願意幹這些事嗎？如果她不會冒風險吃真正的萊豬、萊牛雜、萊豬內臟，反而是一再強調大家不要吃萊豬、繼續吃台灣豬，那去年底行憲紀念日這場荒誕且暴力的法案通過大秀，難道真的只是為了向帝國主義表忠低頭的附庸國奴民戲碼？

蔡政府再三強調，為了國安、國際貿易，老百姓要體諒政府做出這個喪權辱國、糟蹋國人健康的決定。但如今，換不到美台貿易協定已經由美國主動證實，那以國安為理由誆騙國人的說法是否成立？蓋一國之安危，實繫於全民，若人民之基本生存權受威脅，豈不反證政府又是在編造巨大謊言。難道政府標榜的國安是建立在維護國家統治階層的安危！老百姓真的受夠了。

我們都期待並鼓勵蔡總統下鄉，而且要吃真的萊豬、萊內臟，不能只是虛晃一招欺騙社會。如果政府容許老百姓暢所欲言，不但萊豬議題會炮到蔡當場政權跛腳，諸如高房價、低薪、少子化、超高齡化等民瘼，也會讓陪同的官員、立委不知道回去辦公室要怎麼作文、演講比賽。

國政經緯萬端，老百姓也透過這個貿易份額明顯不超過30億元的萊豬交易搞清楚了，原來國際貿易不是重點，蔡政府要的不過就是透過國家暴力持續霸凌全民，直到全民自願為奴而止。如果這次的萊克多巴胺強餵到嘴邊，你都還能自欺欺人吞得下去，那下一次，不管這個政府要餵你日本核食，還是任何更刺激的東西，你也就乖乖地繼續奴吞吧，不要靠北！

（作者為資深媒體人）