即將卸任的美國國務卿蓬佩奧日前突然宣布美國駐聯合國大使將訪台，近日更進一步宣布解除所有「美台交往限制」，形同友台措施「清倉大拍賣」。然而，美國總統川普在鼓動暴民入侵國會山莊後，已被自己搞殘，蓬佩奧再10天就要離任，實無做此重大決策的正當性，更是對將上任的拜登總統權力的侵犯。儘管蓬佩奧幾乎把川普任內的友台措施做到極限，但形式效應依然大於實質，拜登就算不推翻，台美交流依然無法逃開「美中建交三公報」的約束。

蓬佩奧友台措施齊發，此舉實反映了美國政壇近年來對中國崛起，而傳統盟國竟琵琶別抱的集體不安與憤怒。在川粉暴力攻占國會山莊後，蓬佩奧藉擴大友台敲打北京，既可振奮反中鷹派強大的挫折感，安撫敵視拜登當選的激進川粉，又能累積個人2024年取代川普角逐白宮的有利位置。同時，蓬佩奧精算踩踏北京紅線的危害控制，在不根本惹火拜登和北京的窄小空間中，演出告別秀。

美駐聯合國大使克拉芙特搶在卸任前訪台，雖被起底她是煤炭商夫人、川普金主出身的非專業外交官，要來台見蔡英文和我方外交人員，雖然讓北京難堪，但蓬佩奧特別指台灣是「一個享有自由的中國」來安撫北京。此次蓬佩奧所謂解除美台交往限制，實則是根據美中建交三公報，美方設下和台灣官方交流的限制措施。但這些措施早在馬總統執政時期，美台官方往來就已經逐漸突破，只是大家心照不宣。在兩岸關係良好時，北京可以裝不知道，但兩岸如對抗，北京就不會容忍，具體反彈多大，得看拜登後續如何處置。

然而，如同美國《大西洋月刊》2021年第1期《川普的政治訃告》文中所言，川普讓美國退出13個國際組織、協定和條約；國債增加7兆美元，增幅高達37%；去年貿易逆差可能超過6000億美元，是2008年以來最高；更糟的是，自去年2月以來超過35萬人死於新冠肺炎，且超過2000萬人感染。反觀中國大陸去年卻迎來出口成長破紀錄的佳績。英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）甚至推估，由於中美從新冠疫情中經濟復甦的進展截然相反，中國經濟總量將於2028年超越美國；面對內外困局，拜登如何能繼續川普錯誤的抗中路線？

綜觀川普任內的所有友台措施，在美中建交三公報的框框中東扒西挖，終究無功，因為三公報實際是為約束北京不以武力處理兩岸政治矛盾而來，除非美國要和共軍兵戎相見，否則，美國不可能放棄一中原則，也不會遺忘在韓戰與解放軍交手的經驗。雖然在南海問題上兩軍對峙，但中美雙方都嚴守不衝突的底線，美國也斷然不會因保護台獨而和中國交戰。

民進黨和泛綠長期有著錯誤的思考，誤以為可以撕毀一中原則，美國可以和台灣建交，但綠營必須清楚認知：「一中原則」是共軍用戰士鮮血換來的，援朝戰爭「長津湖冰雕連」震撼了美軍，我國軍也在「八二三炮戰」中震懾了共軍，這是兩岸中國人面對國家保衛戰時共同的強悍民族性，民進黨執意挑戰一中，除非兩岸要訴諸武力對決，否則，蔡政府不應在錯誤的兩岸對抗政策中，一路走到黑。（作者為資深媒體人）