繼突襲式地單方面公布美國駐聯合國大使克拉芙特將訪問台灣後，美國國務卿蓬佩奧9日又發出聲明，宣布過去美國國務院發布的「台灣交流準則」即日起取消，強調「美台關係沒有必要、也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛」。

就在川普總統任期所剩無幾的這段時間，蓬佩奧接連拋出與台灣息息相關的震撼彈，看似對提升美台互動有正面助益，但後續效應實難預料，蔡英文政府應謹慎行事，若以為台灣從此就能在華盛頓通行無阻，反而會鑄成大錯，屆時定將後悔莫及！

對於蓬佩奧的聲明，總統府及外交部皆表達感謝之意，幾位民進黨立委也紛紛表示歡迎，甚至還希望未來蔡總統有機會到美國正式訪問。國民黨雖表示樂觀其成，但也期盼台美能提升更多具體及實質的雙邊關係，只是擔憂該解除令能否在未來拜登政府上台後延續下去。至於中國大陸方面，目前僅有鷹派的環球網以「最後的瘋狂」為題報導，中共官方尚未有正式回應。

平心而論，任何有效促進台美互動的決定，台灣朝野政黨必然竭誠歡迎，所以民進黨不該以揶揄在野黨為樂。更何況現階段我國許多對外關係得以延續及強化，多少也應歸功於馬英九政府當年同時平衡兩岸及外交關係的貢獻，民進黨豈能一手自我吹噓，另一手指控別人出賣主權。

民進黨別忘了，既然川普政府已進入看守階段，其所作所為是否被未來的拜登新政府接受，還有待觀察，此時過高的期望，日後只怕會帶來更多失望。對於蓬佩奧取消台美交流限制，拜登團隊只以「支持符合台灣人民意願與最佳利益的兩岸議題和平解決方案」來回應，並未多所著墨，顯見其另有想法，絕不可能像蓬佩奧一樣，拉抬美台關係只為了刺激中共、甚至是為自己的政治前途鋪路。

再者，自美國與中華民國斷交以來，所有對雙方交往的限制，全都來自於國務院的決定，台灣多半只能被動回應。只不過隨著雙邊關係的深化，美方早於柯林頓時代就重新檢討對台政策指導原則，當時除了將台灣駐美機構由「北美事務協調委員會駐美國辦事處」改為「駐美國台北經濟文化代表處」，也逐步放寬與我國駐美人員交往的範圍。換言之，兩國官方互動早已跳脫文字約束，此次的聲明充其量只是畫蛇添足罷了！

面對蓬佩奧一連串出招，一心想與拜登團隊搭上線的蔡政府，心裡大概只能以「啞巴吃黃連、有苦說不出」來形容，在虛弱回應的同時，只敢罵國民黨出氣，卻忘記這些決定的背後，是台灣必須去面對及承受的代價。

好比說，若美國駐聯合國大使克拉芙特早半年訪台，其意義必然遠高於衛生部長或國務院次卿的台灣之行，現在來台除了滿足民進黨的虛榮心及大內宣，實在看不出能有多大效應。更何況，克拉芙特的夫婿是煤礦公司大股東，在蔡政府推動綠電不力的此時，很難不讓人聯想她執意來台畢業旅行的目的，所以哪天台電宣布增購美國煤炭的消息，大家也不必太驚訝。

沒人反對台美官方往來正常化，美國也絕不會放棄民主台灣，因此民進黨不該對在野黨亂扣帽子，而是應向美國爭取更多實質利益，畢竟一味自我吹捧，也難化解國人疑慮。（作者為國家政策研究基金會副研究員）