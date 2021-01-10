美國發生川粉攻進國會事件，不少人比喻為「美版太陽花」，也期待因太陽花事件被拔擢為民進黨副秘書長的林飛帆，能代表民進黨對美國警方強制驅離暴民和釀成死傷表達看法。林飛帆等了數日才回應「美版太陽花」是不當類比。從他有「林九萬」的稱號來看，倒還合理。

但就去年7月1日香港「反送中」事件攻占立法會，半年後美國國會也遭川粉攻破，而《自由之家》評比台灣的自由度又高於美國和香港，故這一切未嘗不可歸為由台灣掀起的「攻議會爭民主」浪潮。

蔡英文總統日前在推特上對美國會暴動事件，除以「文青體」發表了外交詞令外，並附上她遠眺紐約自由女神像的照片，還寫道：「我們相信，美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔」。對比英國首相強森譴責美國會暴動為「可恥」，德國總理梅克爾表達「憤怒與難過」和直指川普要為暴力事件負責，曾有「暴力小英」稱號的蔡總統，自也和林飛帆及攻進國會的川粉擁有相同的視界，把暴力看成「防衛型民主」，或是公民不服從與人民的抵抗權。

美國雖採三權分立與制衡的憲政體制，但憲法把國會列在第2條，總統列於第3條，且聯邦政府擁有的權限幾乎都須經國會認可，可看出國會仍是代表主權在民的部門。美國國會曾在1814年第二次獨立戰爭時，連同白宮遭到英軍燒毀。而這次是美國公民攻進了國會，為美國憲政史上頭一遭，讓人驚覺在世界上發射出民主光芒的燈塔，竟因「民主電力」已不足終而「跳電」。

事實上，兩位哈佛大學教授在3年前出版的《民主國家如何死亡》一書中，就發出警語說，當前美國的政客把對手當敵人，恫嚇自由媒體，威脅拒絕接受選舉結果，都意味美國民主正走向衰落甚至滅亡。這兩位學者對國會暴動可能不感意外，因為川普4年前競選時民調較低，他一再向支持者訴說選舉不公與將有舞弊，還表示他只接受自己獲勝的選舉結果。那時，川普已點燃了白人種族主義的火種，有川粉即放話，若開票結果不如他們的意，那天將是「乾草叉與火炬之日」，暗指將會暴動。

《民主國家如何死亡》一書還提到，民選獨裁者維持民主的表象，但把民主的概念與內涵都給偷換掉了。因此，現在民主的死法不是以前那種明目張膽的獨裁，而是都獲得立法的通過和法院的認可，不僅披著合法的外衣，甚至還包裝成深化民主的努力。同時，傳播媒體雖繼續運作，但被收買或受壓迫而陷於自我審查；人們可批評政府，但常會面臨查稅或其他法律上的麻煩。這些情形使民意的形成短期內並非基於對事情真相的了解，但許多人仍相信擁有民主的生活。

民進黨在太陽花事件後聲勢大漲，反中和抗中的宣傳更造就了全面執政，自是川普推動「統一戰線」以抗中的首要對象，並使台灣成為亞洲擁有最多川粉的國家。所以，民進黨看不到國會暴動對民主的嚴重斲傷，顯示雙方其實是「民選獨裁」的同盟。（作者為世新大學兼任副教授）