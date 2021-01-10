美國國務卿蓬佩奧9日做出重大宣示，決定取消美國對台關係中，美方所有的交流限制。美國國務院也發布聲明指出，數十年來，國務院制定複雜的內部限制措施，規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動。美國政府這項單方面行動的目的在安撫北京，但「不會再如此」。

美國過去確實對美台官員的互動有種種限制，目的在表現台美之間的往來是「非官方關係」。但這些限制近年已逐步放寬。因此才有美駐聯合國大使克拉芙特去年9月與我駐紐約辦事處李光章處長共進午餐之事。

表面看來，蓬佩奧最近宣布美駐聯合國大使訪台及取消美台交流限制，都是對民進黨政府釋出極大善意。然而，蓬佩奧就任國務卿已兩年多，為何早不取消這項限制，偏偏在卸任前10天才作此宣示？是突然良心發現？還是又在玩弄民進黨政府？

首先，雖然美國外交政策一向都有連續性，但政治性作為的態度與尺度卻是因人而異。蓬佩奧這項宣布執行的效期能維持多久？拜登政府上台是否會「遵照」這項宣示辦理，難以確定。

其次，美國國會近年先後通過《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》等，但行政部門有沒有完全照辦呢？美國行政部門會選擇若干具有象徵性但無實質意義的事項辦理，例如協助台灣參與世界衛生組織，明知不會有具體結果，卻可換得民進黨政府的感謝。所以，川普政府表面上的友台作為，其實只是在唬弄民進黨政府，藉機換取實質利益，例如巨額軍購與萊豬銷台。

第三，蓬佩奧日前在宣布克拉芙特大使將訪台時說：台灣是美國可靠夥伴和蓬勃的民主政體，並展現「自由中國」所能達到的成就。充分顯示在美國政府心中，根深柢固地認為「兩岸同屬一中」。這對於處心積慮要「去中國化」的民進黨政府而言，不啻是一記無情的打臉。

事實上，川普政府自始至終都在玩弄民進黨政府。因為自從蔡總統就任後，兩岸敵意不斷升高，川普政府就趁機打出「台灣牌」，一方面要挾中共，另方面從民進黨政府手中獲利。

有人說川普政府把民進黨政府當棋子，其實說得難聽些，根本是把民進黨政府當猴子耍。

（作者為退休大使）