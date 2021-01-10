日前拜登在美國國會山莊遭暴民入侵、華府實施宵禁的動亂中，由參議院議長彭斯確認當選為第46任美國總統。同時，民主黨也拿下喬治亞州兩席聯邦參議員的席次，成為國會參、眾兩院的多數黨，掌控行政權與立法權，全面執政，讓拜登上任後的人事任命與政策推動阻力趨緩。不過，拜登如何應對中國在經貿、軍事、科技、台海、南海的新強勢作為，以及歐亞盟國不願意明確選邊站的新現實，仍會是他上台後的棘手難題與考驗。

拜登強調中國是美國的最大競爭者，將號召理念相近的盟國友邦在經貿領域與中國競爭，確保中國為經貿、科技與人權領域的違規負起責任；同時，拜登還指出美中關係議題尚包括，能夠保護美國勞工、智慧財產與環境的經貿政策；維護印太地區安全繁榮的國際戰略，以及為自由、民主、人權而戰的道德高地。此外，拜登將暫不取消對中國商品加徵關稅的政策，還會要求中方停止盜竊美國機密的行為，並認為「與中國打交道最重要的就是制衡」。

拜登任命的國安與經貿團隊成員，包括國務卿布林肯、氣候變遷特使凱利、白宮國安顧問蘇利文、國安會亞洲事務主管蒲杰夫、貿易談判代表戴琦，以及印太政策顧問坎貝爾、國防政策顧問瑞特納等，對印太與中國事務都相當熟悉，普遍建議拜登向中國祭出「對抗、競爭、合作」的組合拳，並在人權議題上拉高姿態，同時強調美國除關切中國的軍力威脅外，還應聚焦在兩國AI、5G、量子電腦、機器人等高科技的競爭上，以維持美國的優勢地位。

準國安顧問蘇利文日前公開表示，美國將會先終結川普政府發動的多線貿易戰，然後再聯合歐亞盟國與中共打交道，並運用「世界貿易組織」機制與盟國聯手，要求中共遵守國際經貿規範，尊重智慧財產權，並做出開放市場的改變；同時，拜登新政府也會在氣候變遷等議題與中共合作。

在對台政策方面，拜登將重申「美國的一中政策」，維持「戰略模糊」的雙重嚇阻架構，以利美國擁有更具彈性靈活操作的空間；拜登也將依循《台灣關係法》，支持台海議題在符合台灣人民願望，以及最佳利益的情況下和平解決。此外，拜登應會鼓勵兩岸恢復「某種程度的對話」。拜登認知到美國國會「遏中友台」的氛圍濃厚，預料任內應仍會保持「美台經濟繁榮夥伴對話」，並推動台美國防安全與軍售合作。不過，拜登政府是否會盡快開展「台美雙邊貿易協定」(BTA)的談判，恢復「美台貿易與投資架構協議」會談，仍有待觀察。

拜登的國安團隊認為，美中競爭將長期化，但需避免軍事衝突，也不必陷入「新冷戰」。當前，美國朝野雖傾向提升台灣「民主價值同盟」的角色，以制衡中國擴張威脅的新形勢，但拜登上台後仍將基於現實利益考量，認定台灣還不能升高到「軍事同盟者」位階，也不能提供台灣安全承諾的「空白支票」，因為這種狀況下將會帶來「中美攤牌」的危機，讓美國難以應對。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）