說起眷村，總是會想到鄉音很重的外省老兵，以及好吃的饅頭包子與麵食。如今外省伯伯凋零，在台中的光復新村卻進駐一位新外省，而且做麵手藝一流。有趣的是，來台前不知眷村為何物的他，如今比台灣人更愛眷村，可說是光復新村的代表人物。

一碗簡單的麵，吃起來卻令人再三回味，這家麵店叫做「麵粉遇見水」，是光復新村頗有名氣的打卡店家。在這間麵店遇見彼此的，不只是麵粉與水，還有遼寧小伙聶玉奇與台中女孩的愛情故事。

老家在遼寧的聶玉奇是麵食名人。左圖為四川口味的麻辣豆腐拌麵。（記者王曉鈴攝）

東北麵食融台味 名氣響

老家在大陸東北的聶玉奇，讀書時到重慶學餐飲，畢業後在成都教做麵食，當時，一個從台中來的女孩讓他印象深刻，一如麵粉遇見水的結果，分不開了，兩人婚後定居台灣。相隔一水，近日新冠肺炎疫情衝擊，聶玉奇也擔心遼寧家人，經常透過視訊互相報平安。

5年前，因為老婆參加台中市政府勞工局「摘星青年」創業計畫而進駐光復新村開店。東北人聶玉奇的麵食，拌入自製的四川麻辣醬，又適應了台灣水土，入口不感到特別辣，後勁留下微麻的餘韻，就是簡單又道地的眷村美食了。

「以前在大陸哪知道眷村！」來到光復新村，聶玉奇認識了台灣在特殊時代背景下產生的眷村文化，「我很喜歡眷村的環境，不同於台北、台中大都市，眷村寧靜，有很多樹，很舒服。」

戰後台灣第一個新市鎮

光復新村位於台中市霧峰區，源於1950年代初期，退守台灣的中華民國政府為了防止政府機關在戰時一次摧毀，因此把台灣省政府遷到中部，1956年光復新村建立，成為戰後台灣第一個新市鎮，作為省政府員工與眷屬宿舍，次年才有南投中興新村。（待續）