上班族、研究生、自雇者、斜槓族，五週有效改善拖延症，從此天天睡滿8小時，工作再多也能從容做完，以20年時間管理顧問經驗、科學實證有效的拖延戒斷法！

拖延症是一種具有循環性的行為模式，除非你知道你為什麼要做，以及你到底該如何做的具體步驟，否則你很難打破這種循環。

本書將幫你找到拖延症的根源，並教給你一套強大有效的策略，用來解決引發拖延症的潛在問題，而不只是用勵志動聽的台詞來掩蓋你的症狀。

美國時間管理專家實證有效、成功幫助數千人達成目標，按照書中步驟，結合最新正念練習與心理學思維的「5週計畫」，每天只需要花費20分鐘，激發動機、達到目標並培養習慣，就能節省更多時間，更有效率地工作和生活。

《為什麼事情明明很多卻不想做？》書中所提出的方法都是作者在客戶與學生身上證實有效的精華，簡單明瞭，絕不空談，將為你帶來真正的成果。透過大量的活動和練習，並以支持性的引導鼓勵，你真的可以做到！從此終結推拖拉，享受時間自由與高生產力的人生。

【五週計畫簡介】

第一週：逃避停止，實踐開始

我們很難判斷自己究竟什麼時候在拖延，它已經成了一種習慣。訓練自己去意識到逃避和拖延的傾向，這永遠都是第一步。本章教你學習運用「正念」和「接納與承諾療法」接納不舒服的感受，沒有人能神奇地直接消除所有與工作相關的不適感，我們必須學會在不適的想法和感覺中前進。

第二週：建立工作的上部結構

船隻的「上部結構」（superstructure）能支撐船帆，以利推動船隻前進。那些比你更成功、更有效率的人，不一定是因為比你聰明或更有才華，而可能只是擁有一套更好的系統來推動進程。活用待辦清單、編排工作的優先順序，確保你能一個接一個完成眼前的首要任務，而不會繼續在雜事上浪費時間。

第三週：對付時間小偷

把一天的時間想像成不得不花掉的二十四個金幣。小心地使用這些它們，不讓任何人、雜事或是科技產品偷走。本章會教你一些實用技巧，幫助你對付來自科技產品、目標模糊的工作、主管、社交、會議，以及最強的時間小偷——大腦的影響。並教你運用「分心筆記」、「煩惱筆記」來避免浪費無謂的時間。

第四週：專心致志

一心多用本身就是個迷思，這並非我們的大腦天生會做的事。「多工處理」是用來形容可以運作許多程式的電腦，而不是指人類工作的方式。當你一心多用時，短暫的專注火力並不足以完成複雜的任務。設定專注計時器、一次只做一件事、將工作組塊化（chunk），再搭配冥想呼吸，將讓你的集中力瞬間提高。

第五週：保持動力

你可能會因為缺乏進展而感到沮喪和懈怠，也可能因為無聊的任務或不熱衷的工作而不想振作。本章將教你如何持續自我激勵，並在計畫被打亂時從容應對。