去年新冠病毒攻城掠地，各國經濟停滯困頓之際，中國卻在對外經貿協議連下兩城，11月15日RCEP簽署，預定今年生效；適逢中歐建交45周年，在川普仍未下台，拜登還沒上台的空窗期，趁虛而入，趕忙在12月底完成投資協定談判，為後疫時代搶得先機。

當然美國也不是吃素的，何況向來把歐洲視為禁臠，必不容中國染指，立刻不假辭色，宣佈對產自法國和德國的飛機零部件以及葡萄酒等歐盟輸美產品加徵關稅，拜登執政團隊的準國家安全顧問蘇利文在推特上發文，警告歐盟應先暫停與中國的投資協定，等待與美國對話後再和中國簽訂。紐約時報撰文指出，中歐雖達成投資協定，但因為人權問題，正式生效困難重重。

不過，由於日前在川普號召煽動下，400萬抗議者湧入華盛頓引發國會暴動，死了一位華府警官、4個鐵桿川粉，美國民主神話淪為笑話，美式民主變成暴民政治，社會分歧如此嚴重，就算拜登的民主黨全面執政，川普幽靈不散，據民調資料還是有五分之一的美國民眾支持攻陷國會行動，焦頭爛額之際拜登得先療傷止痛，將自顧不暇難以立即回神，拉幫結派、聯歐抗中。

中國與歐盟27國歷經7年35輪投資協定談判完成，簽署原本已是板上釘釘，臨門一腳，會不會因為美國半路攔胡，橫生枝節、平添變數，拭目以待。在商言商，根據2019年的資料，歐盟GDP為15.6兆億美元，大陸是14.2兆億美元，規模經濟相當，產業市場都能形成互補，合作起來更加順暢，大陸也剛好填補英國脫歐的空缺，歐洲內部一直都在堅持戰略自主或拉近同美國關係上迭有爭議，歐盟並不甘淪為美國附庸，有其自身集體利益，不會完全服膺美國優先主義。

美國有遠見、有條件，總是能殲滅潛在挑戰者於並駕齊驅之前，但當面對中國這一重量級對手，龍鷹相爭恐怕就沒那麼得心應手，RCEP、中歐投資協定，都讓美國破功無法肆意主導東協與歐盟對大陸遂行經濟切割，此二突圍破口，將使美國日後大幅缺少遏制大陸可運用的工具，尤其中歐投資協定更令其感到後院門戶洞開、地盤盡失。

反觀台灣，屢屢被區域經濟協議排除在外，以後除了台積電之外，其它產業供應鏈恐將邊緣化甚至遭取代而淘汰，就只剩下股市和房市，年輕人被迫無所事事，回顧這4年來在蔡英文所謂「台美關係有史以來最好」時刻裡，民進黨政府對美國賣乖卻討不到便宜，除了買了一堆昂貴軍售、苦吞美國萊豬外，BTA、FTA連影子都沒有，只剩一份MOU，卻還是可以大言不慚自我感覺良好的說「全球夥伴關係再次提升」。

現在轉而寄希望於日本能夠提攜擠進CPTPP，就算棄釣魚台主權、吃福島核食，亦在所不惜。可悲的是，人家在吃米粉台灣連喊燒的機會都沒有！

（作者為台灣青年聯合會理事長）