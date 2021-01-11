2020年12月26日印度海軍與越南海軍在南海舉行了為期兩天的「通行演習」（Passing Exercise, PASSEX），旨在提升兩國海軍海上互通性、聯合作戰、人道救援等能力。

印度海軍「吉爾丹」號（INS kiltan）反潛護衛艦於25日抵達胡志明市，運送15噸人道救援物資以支援越南中部的嚴重水災，並於返航時與越南海軍軍艦執行聯合演習。印度海軍表示，此次訪問將進一步促進兩國海軍海上合作，並促進該地區安全和穩定。

南海有軍演已是家常便飯，然而大家不免好奇，為何遠在南亞次大陸的印度會大老遠跑來南海湊熱鬧？又為何印度獨與越南關係最為親近？兩國合作背後又有何目的？

冷戰結束後印度實施「東望政策」（Look East Policy），著手發展東亞及南太平洋國家外交關係。2014年莫迪上任後更提出「東進政策」（Act East Policy），積極與西太平洋國家建立戰略合作與夥伴關係，為印度擴展勢力鋪陳。印度有野心成為世界大國，然而礙於次大陸地理特徵，限制了陸上稱霸範圍，因此印度以印度洋為核心，向周邊海域輻射勢力，而資源富足、作為世界主要航道的南海就成為新德里虎視眈眈的目標。

南海有戰略價值，又有中美兩國勢力，一旦新德里能在此區增加影響力，將增加與中美交涉的話語權，牽制中共往印度洋發展，從南亞大國成為亞洲大國，更進一步從亞洲大國成為世界大國，南海對印度重要性不言可喻。

印度積極發展「藍水海軍」，利用地緣優勢主宰印度洋，進一步往南海增加威懾力。而印度東進野心從其軍力部署就可看出端倪，印度海軍唯二的核潛艦－國產「殲敵者號」與租借自俄羅斯的「海豹號」都駐紮於印度東部城市維沙卡帕特南（Visakhapatnam），正對孟加拉灣與麻六甲海峽，而預計今年服役的印度首艘國產航母「維克蘭特號」也將部署於印度東部艦隊，為印度東進做足準備。

戰略層面而言，中越向來存在不少芥蒂，近年又因南海主權爭議吵得不可開交。中共作為共同敵人讓新德里與河內有共同價值目標。另一方面，所有涉及南海爭議的東協國家中，當屬越南最具野心與軍事影響力。馬來西亞、印尼在南海爭議相對沒有越南躁進，汶萊與中共已達成協議，更傳聞將發展合作關係，而菲律賓擅長口誅筆伐，實際沒幾張牌可打，獨越南為最佳選擇。

越南占有南沙群島近30座島礁，為各國之最，近來也積極強化島礁防禦工事，更持續填海造陸工程。此外，越南近年海空軍現代化進程迅速，最具代表的無非其自2013年購入，6艘性能優異的俄製改進型基洛級潛艦。其他如SU-30Mk2戰機、獵豹級護衛艦亦是現代化亮點。儘管這些新型武器所需的後勤維保能量大，恐對越南較落後的軍工能力造成負擔，但河內欲提升軍力的野心仍可見一斑。

印越也隨著戰略合作夥伴關係的確立，進一步加強各方面軍事合作。除了此次的聯合軍演，亦有軍方高層領導互訪、軍事技術合作、軍售等等，最近更有消息稱印度將售越南「布拉莫斯」超音速巡弋飛彈，600公里以上的射程足以覆蓋中共東南沿海數座重要大城。此外，也由於印越皆多操作俄式裝備，兩國在人員訓練、裝備維修上亦能互通有無。

就政治與戰略方面，印度與越南關係可謂各取所需：印度需藉越南作為突破口，讓印度勢力進入東南亞，以牽制中共往印度洋發展，進一步擴展印影響力。而越南則施行「大國平衡戰略」，拉攏域外大國讓南海問題國際化、複雜化，增加對中共談判籌碼，「合縱」之勢儼然形成。

然而正也因為印越各取所需的關係，兩國本質戰略目標不同，仍有齟齬待磨合。印度謀求在東南亞佔有一席之地，而越南則希望藉印度平衡中美在南海勢力，維持權力平衡，這也意味著越南不會希望任何一國勢力過大，印度影響力只能局限於一定程度。而中共則可透過兩國盤算不同這點切入，分化印越矛盾，瓦解其「合縱」戰略。中印越未來在南海會如何發展，值得觀察。

（作者為軍事評論員，自由作家）