「是非成敗轉頭空，青山依舊在、幾度夕陽紅。」儘管世事如雲煙，瞬息萬變。但我堅信：是非自有曲直，公道自在人心。

世間大事，多少年來，人們最關注的莫過於中美兩大的爭鋒、鬥勢。

美國自1776年建國迄今，為時只有200多年，因緣際會，成全球首強巨富，自認為天縱英明，認為美國人所奉行的價值觀，或者說向世界所倡導的這種價值觀，是一種普世價值觀，美國有權利也有責任來告訴世界其他國家和地區的人，什麼是正確的生活方式。

中國即使從春秋（東周）公元前770年算起，迄今已2790年，歷史的傳承，文化的累積，自以儒家的「大同思想」與「恕道精神」為核心。大陸國家主席習近平2017年元月在聯合國日內瓦總部演講時宣稱：「中國將堅持走和平發展道路，永不稱霸、永不擴權、永不謀求勢力範圍；奉行互利雙贏開放戰略，堅持共商、共建、共享的原則。」就是中華文化基本精神的傳承與發揚。

即將卸任的美國總統川普，4年前就職演講，曾公開正式召告世人「美國優先、美國第一」，國際任何問題，美國說了算。就像人車輻輳的交通樞紐，遇到美國，就必須放棄「交通規則」開綠燈讓路。

曾於1971年密訪中國大陸與周恩來達成「聯中制蘇」的美國政治家季辛吉曾說：「誰控制了石油，誰就控制了人類」，美國立即掌握到此一商機，強制沙烏地阿拉伯等石油大國立下規矩，「石油買賣，必須以美元結算」。憑著美國飛機、大炮的威力，任何石油買賣，都必須讓美國先賺取一筆「外快」，美國再利用這些「外快」製造更多的武器，詐取弱小的不義之財。

近些年來，美國逞威，東征西討，國勢衰落，日益顯現，軍事實力、已未必能威懾全球。2014年俄羅斯率先發難，在和中國石油貿易、使用人民幣結算，伊朗、伊拉克、委內瑞拉隨即應聲附和。爭相採用人民幣結算。目前，沙烏地面對現實，亦不斷向中國示好，表達進一步合作的意願。

同時，中國更進一步宣布，石油貿易結算的人民幣，都可在上海黃金市場，兌換成黃金，更進一步增強石油出口國，對人民幣的信心，亦可藉機推廣人民幣國際化。

自2019年底，冠狀病毒疫情，肆虐全球，世界各國無不受害，影響所及除直接傷害人體健康外，更擴及政治、經濟、社會各層面，所有受害國家，無不竭盡所能，採取防制措施，中美兩大防制之成效，亦在各自社會、經濟的現象中具體反映。最近英國智庫、日本經濟研究中心、日本三菱綜合研究所，分別發布預測，都指出中國將在2028年超越美國成為全球第一大經濟體，比原先預測的2035年提前了很多。

有理走遍天下，我確信中華文化「己欲立而立人，己欲達而達人」恕道精神的「互利雙贏」、「共商、共建、共享」的經濟政策，一定會領先以飛機飛彈壓迫弱勢、強取豪奪的作為。

（作者為前退輔會主委、新同盟會創會會長）