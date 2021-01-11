美國國會前的抗議活動有6人死亡，其中2名為員警，白宮下令降半旗表示哀悼之意，美國眾議院議長裴洛西也要各州議會降半旗。美國民主本應為世界標竿，但這場選舉換來不理性的結果。美國眾議院議長裴洛西在發動二次彈劾前，希望總統川普可以自動請辭。美國新聞媒體民調顯示出有超過半數民眾，也希望川普能請辭離開白宮。但美國國務卿蓬佩奧取消美國對台交流的所有限制外，以及美國駐聯合國大使即將訪台等消息釋出，這等同是川普政府的最後掙扎。

一個優秀且偉大的領導者，勢必需要有說服人民、撼動人心的力量，但當這力量運用不當時，就會變成煽動群眾、增強仇恨的增溫器。古希臘學者亞里斯多德認為國家政體在一個善治的狀態下，政府以一人、少數人、多數人統治，在增強全民利益為福祉時，可區分為君主、貴族與民主政體。但假若統治者非以全民利益為優先時，就可能相對變成暴君、寡頭與暴民政體。如今美國國會前暴民的非法行動，在即將就任的美國總統拜登定義為「這是一場叛亂！」

美國長期以自身的民主政治為傲，並認為未來能透過民主力量，使中國大陸政體和平演變。至此大陸將西方利用非暴力、滲透等透過媒體宣傳的普世價值觀，視為推翻共產體制的文化侵蝕力。正因為如此，大陸積極推動中國特色的社會民主制度，就是要抗拒西方民主來改變中國大陸。川普雖利用台灣挑起大陸敏感神經，但大陸透過重新建構意識形態，在美中衝突矛盾間來抗拒西方民主意識，這場暴動給了中國大陸抗拒民主的正當理由。

美國民主的消逝或許只因川普一人。韋伯將權威統治分為三類，包含傳統型權威、法理型權威與魅力型權威。川普可透過說服力量凝聚民心，且引導民眾與他的信仰產生共鳴，他是具有魅力的領導人物。川普上任之初，以美國優先為主軸，帶給民眾美好願景。對內川普不推綠能，重新啟動因減煤而關廠的燃煤廠、增加就業機會，對外在川普斡旋下讓以色列與阿拉伯聯合大公國達成《亞伯拉罕協議》，達成阿拉伯世界和平等重要政績。但可惜因川普輕視新冠肺炎疫情、拒絕紓困，他的言行讓美國境內種族衝突加劇，撕裂族群和諧。川普用政治手段來強化人民對他的信任，但也因為運用不當使美國內部仇恨增生。

民主政治與暴民政治僅一線之隔，可能因為領導者不當運作下，導致民主政治走向暴民政治。川普本可為成功的政治家，因為美國長期難以突進的中東政策，在他領導之下有了重要發展。但他為續掌權力而煽動叛亂，使美國內部衝突劇增，他的成就更顯渺小，因為他使美國民主蒙上陰影！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）