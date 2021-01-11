美國總統川普的支持者衝入國會大廈，阻擋國會確認總統選舉結果，消息傳出，舉世震驚。美國向來引以為傲的民主精神喪失殆盡，成為世人笑柄，連同黨的前總統小布希也大搖其頭，感嘆這種只會出現在所謂「香蕉共和國」（通常指那些經常發生政變的拉丁美洲國家）的戲碼，居然也出現在美國這個歷史悠久的民主共和國。許多美國政治人物也異口同聲予以譴責，紛紛表示這是美國歷史最黑暗、最羞恥的一天。

不應允許國會被群眾闖入

美國媒體與政治人物將這些闖入國會的示威群眾定義為「暴民」，將這種行為視為「暴亂」。華盛頓特區檢察官兩天之內針對這起事件提起55宗刑事案件，其中包括15宗聯邦案件，並不排除以涉嫌教唆犯罪起訴川普。有法律專家表示，一些參與攻擊國會的人可能會面臨聯邦刑事重罪──「共謀暴亂罪」的指控，此罪最高可判20年監禁。可見攻占國會是任何國家都絕不寬貸的重罪，即便是民主國家亦然。

國家是人民集體意志的展現，世界各國不論對民主的定義和實踐方式多麼南轅北轍，大致都接受人民才是國家主權的擁有者，而人民主權的具體化象徵就是國會。為彰顯國會的崇高地位，國會開議通常會舉行莊嚴隆重的儀式，國會建築都十分宏偉壯麗，氣宇恢弘，成為國家或首都的地標建築。

所以，國內一直有人主張立法院應該另覓他址重建，以彰顯人民主權的地位。反觀握有實權的總統住在昔日殖民主所留下的總督府，而且氣勢盛大，輾壓立法院，也就是行政權仍凌駕於立法權之上，在政府建築規畫上無法體現民主風範。

既然國會代表人民主權的象徵，是民意的表達場域，自然是神聖不可侵犯，在任何國家都不允許國會被闖入或限制國會議員獨立行使職權。因為破壞國會、影響國會運作就是對憲政秩序的破壞。所以任何國家都不會允許被群眾闖入，更不用說霸占了。任何國家當意識到憲政秩序被破壞，無法正常運作時，一定會採取嚴厲的手段來制止。1932年數萬名第一次世界大戰的退伍軍人在國會大廈前集會，要求政府發放積欠薪餉，最終遭到美國政府拒絕並發動軍方派兵鎮壓，史稱補助金進軍事件，可為例證。

攻占國會的劇情對我們並不陌生，2014年的反服貿運動占領立法院23天，2019年香港也發生示威者攻進立法會進行破壞塗鴉的事件。因此對於太陽花運動和香港攻占立法會行為的支持者甚至受益者，對於同樣的劇本在美國國會大廈上演，顯得尷尬萬分。不附和國際譴責，有違自己標榜的價值同盟；高聲責難，又像在羞辱自己，於是又把保護民主、「公民不服從」這一套說詞照本宣科一遍。看看美國與香港發生的事情，這種辯解只會凸顯民進黨的雙標與霸道，所謂民主自由只是奪權工具，一旦得到權力就凌駕制度、踐踏民主、剝奪自由。

公民不服從不能脫罪卸責

首先，攻擊國會是對國家主權象徵的挑戰，更是對人民集體意志的踐踏、憲政秩序的破壞，基本上就是一場叛亂，這在任何國家都不會允許發生的，在民主國家更是大忌。攻擊國會不但不可能保護民主，反而給野心者有可趁之機。1933年希特勒一手導演國會縱火案，嫁禍政敵，取得政權，至今德國國會大廈仍保留透空的圓頂以記取教訓。

再者，公民不是自然人的概念，通常是有一套完整的「公民資格」，公民不是與生俱有的，例如許多國家在人民歸化取得公民資格時，會有一項關於國家歷史、地理、政治制度的考試，通過後宣誓對國家的服從與效忠才能取得公民資格，這個過程最能體現公民的意義。「公民不服從」不能用來脫罪卸責，相反地，「公民不服從」是願意接受法律制裁，以凸顯體制的錯誤與不義。現在倒是可以看看公民不服從觀念的發祥地──美國，他們的法院將如何審判被檢察官起訴聯邦重罪的川粉。

立法院曾經是台灣民主的引擎，民主化後漸漸成為人民主權的象徵，但經過2014年占領立法院23天的摧殘，加上民進黨執政5年來，立法院不但未提升立法品質，反而淪為行政院立法局，立法院存在的合法性與合理性更受到質疑，台灣民主的威脅，其實來自內部。