農曆新年將到，旅居國外台商和學子等或將返台過春節，人數可能高達10幾萬人。日前防疫中心宣布，本月15日起入境國人居家檢疫必須一人一戶，而該中心調查顯示，全台防疫旅館才有16000多房間，恐嚴重不足。春節期間，防疫旅館房間肯定僧多粥少，防疫中心應未雨綢繆，有所因應，否則到時民怨難了。

防疫中心又表示，將由中央權責單位和地方政府協商，在1月底前增設1萬間房，加上集中檢疫所規畫釋出2000間，全台最高可達28000間。筆者認為全台防疫旅館房間量能有限，防疫中心應堅守設置原則，不可濫竽充數，否則反而成為防疫破口。其實防疫中心可因應已施打疫苗國家的防疫政策，考量打了兩劑新冠疫苗入境者之權益，取消或縮減入住防疫旅館時程，除可解決國內防疫旅館房間不足問題，也可大外宣台灣防疫有成，和疫苗使用國家防疫接軌的超前部署。

英、美、歐盟、以色列等多國已於去年12月相繼對其公民施打數10萬至數百萬劑世衛組織認可的輝瑞/BNT疫苗；據媒體報導，中東多國、星、印尼、日、韓等國也已購得包括輝瑞/BNT疫苗、美國莫德納、牛津/AZ等多種疫苗，且將在1月間開打。這些國家衛生部門都未質疑這些疫苗的安全性和效力性。中、俄早在去年11月已開始對其國人注射疫苗，卻因疫苗未經第3期人體試驗，故未被世衛組織納入COVAX全球供貨平台中。印尼、土耳其、阿拉伯大公國等國卻仍向中國商購數千萬劑該種疫苗。日前，中國宣稱已將台胞列入免費優先施打對象。當全球多國已開始施打疫苗作防疫時，對這些國家打過疫苗商旅人士入境台灣，作14天隔離檢疫及7天自主管理，似已不符時空環境防疫原則。防疫中心是否應有所因應呢？

由於新冠肺炎是新興疾病，全球絕大部分的人都未曾感染過，必須前後間隔2~3週施打兩劑疫苗，免疫學上稱第2劑為補強作用，刺激抗體產生，則能有強固的免疫效力。打過兩劑新冠疫苗且持3天內核酸檢驗陰性的入境者，防疫中心應以科學專業角度考量，取消或縮減入住防疫旅館時程。若為慎重起見，此時邊境檢疫，應以核酸和抗體雙重檢測同時行之。核酸檢驗陰性且抗體陽性者應可速由防疫中心通知解除檢疫放行，取消或縮減居家檢疫、居家隔離，或自主管理的時程。此將可大大舒解防疫旅館房間不足的窘境。

本月4日新加坡政府率先表示，將擬訂讓已接種疫苗旅客入境，並放寬入境後的隔離規定。國內尚無疫苗可用前，要消極的繼續鎖國作防疫，雖無可厚非，但仍要以科學專業性考量注射過疫苗入境人士之權益，對此防疫中心應及早制定SOP法則規範之。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）