《史記》說，「天予弗取，必受其咎；時至不行，反受其殃」，意指上天賜與的東西不接受，反而會受到懲罰；時機到了不行動，反而會遭受災禍。但是如果不是「天予」或「時至」，而是他人不符常理與或時機不對的「予」時，如仍要「取」，則有可能「受其咎、遭其殃」。

歷史上最有名的例子，就是戰國時期的長平之戰。秦國出兵韓國，切斷上黨地區與韓國都的連繫。韓國為了轉移秦國的攻擊，遣使獻出上黨郡17邑於趙國，希望連趙抗秦。剛上任的年輕趙孝成王，不詢國之大臣，只問宗室親信，接受平原君之言，認為不出一兵一卒卻能得上黨郡17邑，為一良機美事，趙孝成王爰欣然接受。次年，秦軍出兵趙國，趙國原由戰國四大名將之一的廉頗領兵，後受謠言影響，改由被後世譏笑為「紙上談兵」的大將趙括應戰，後遭秦國名將白起在長平大敗，趙軍被屠40萬。

漢代司馬遷於《史記》批評平原君與趙孝成王「利令智昏」，「使趙陷長平兵40餘萬眾，邯鄲幾亡！」

美國國務卿蓬佩奧是冷戰的信徒，他絕對是個「愛美國」的政客，更非笨蛋。蓬佩奧知道如何利用國際亂局為美國爭取利益；他更了解，要動用所有方法的「組合拳」，來遏制中國大陸對美國全球霸權的挑戰。蓬佩奧知道如何觸動兩岸關係的敏感，讓美國可以從中取得最優勢的籌碼，因此，在兩岸關係中，他有時扮演「牧師」，反覆凸顯西方民主、人權的價值；有時扮演「警察」，要維護台灣安全，認為美國軍力是「合法的暴力」；更經常扮演「商人」，為美國賺得更多的軍火利益。當然，蓬佩奧的本質是「政客」，希望累積籌碼，未來能更上層樓參選總統。

在面對中國大陸這個強敵，台灣當然是美國手上的一張牌。通過各種友台法案，其中雖然有參眾兩院議員對台灣的友善成分，但是這些友台法案如《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》，在如蓬佩奧等美國政客眼中，則如同是當時韓國送給趙國的上黨郡17邑一樣，希望美中的衝突也能讓台灣承擔。蓬佩奧在卸任前，再給民進黨政府送上大禮。這是同樣邏輯下的產物。

美國給了民進黨政府從來沒有想到過的「利」，這不是「天予」，而是「刻意的給」；「時」亦不對，是川普、蓬佩奧即將「下台前的給」。這種「給」絕對不是「善意的給」，而是「謀略的給」，可能會給台灣帶來「咎與殃的給」。

「長平之戰」是歷史上的大悲劇，其緣由來自於趙國領導階層政治判斷的「利令智昏」，以及用了個只會「紙上談兵」的大將，造成40萬人被坑殺。民進黨政府目前在面對美國的「友台」作為時，不僅「利令智昏」，沾沾自喜，對外、對美主其事者更是耍耍嘴皮的「紙上談兵」之徒。這是台灣的不幸，會害死台灣。

兩岸關係必須用情感與智慧面對，要有合情合理的互動，如果只會把它放在國際政治現實下、大國權力利益鬥爭棋局中處理，對台灣是沒有好處的。

（作者為孫文學校總校長）